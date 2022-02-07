В Росії заявляють, що це Захід готує провокацію, говорячи про вторгення

Представник російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявляє, що це Захід готується вчинити провокацію проти РФ.

Джерело: заява Захарової по ТВ, яку цитує російське агентство ТАСС

Пряма мова Захарової: "Це (низка повідомлень у західних змі - ред.) говорить про те, що очевидно готується провокація. Кількість і якість цих публікацій, їхня заготовленість заздалегідь, їхня абсолютно апеляційна брехливість свідчить про те, що, мабуть, йде підготовка частини провокаційних дій".

Деталі: За словами Захарової публікації у західних ЗМІ проходять масу внутрішніх редакційних фільтрів, а отже, нічого просто так не буде опубліковано.

Вона згадала публікацію агентства Bloomberg, яке опублікувало матеріал із заголовком про те, що Росія нібито вторглася в Україну, і заявила, що про те, що всі сценарії на столі.

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