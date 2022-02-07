Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Росії заявляють, що це Захід готує провокацію, говорячи про вторгення

Понеділок, 7 лютого 2022, 16:30
В Росії заявляють, що це Захід готує провокацію, говорячи про вторгення
Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Представник російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявляє, що це Захід готується вчинити провокацію проти РФ.  

Джерело: заява Захарової по ТВ, яку цитує російське агентство ТАСС  

Пряма мова Захарової: "Це (низка повідомлень у західних змі - ред.) говорить про те, що очевидно готується провокація. Кількість і якість цих публікацій, їхня заготовленість заздалегідь, їхня абсолютно апеляційна брехливість свідчить про те, що, мабуть, йде підготовка частини провокаційних дій".

Реклама:

Деталі: За словами Захарової публікації у західних ЗМІ проходять масу внутрішніх редакційних фільтрів, а отже, нічого просто так не буде опубліковано.

Вона згадала публікацію агентства Bloomberg, яке опублікувало матеріал із заголовком про те, що Росія нібито вторглася в Україну, і заявила, що про те, що всі сценарії на столі.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Американське агентство Bloomberg 5 лютого з нез’ясованих причин повідомило про початок вторгнення Росії в Україну, а згодом видалило помилковий заголовок.
  • У понеділок The Wall Street Journal повідомив, що Країни НАТО встановили "повітряний міст" для передачі озброєння та боєприпасів в Україну, щоб у такий спосіб стримати можливе вторгнення військ РФ.

Теми: РосіяСШАЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Росія
У Балтійському морі почалися великі навчання НАТО: відпрацюють потенційний напад РФ
Кремль обурився на Вірменію за "недружні кроки", включно з допомогою Україні
Розвідка Британії: Росіяни перекидають під Роботине підкріплення, щоб стримати ЗСУ
Останні новини
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
Усі новини...
Реклама: