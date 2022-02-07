Білоруських військових надішлють до Сирії "допомагати" російській армії

Близько 200 військовослужбовців Білорусі надішлють в рамках співпраці з Росією до Сирії з "гуманітарною місією".

Джерело: постанова російського уряду, сайт президента Білорусі з коментарем самопроголошеного Олександра Лукашенка в березні 2019 року

Деталі: Уряд Росії схвалив проєкт безстрокового договору з Білоруссю про розміщення її військового контингенту в Сирії.

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Угоду підписали 3 лютого, однак оприлюднили на сайті 7 лютого.

Білоруських військових нібито відправлять для "гуманітарних заходів" поза межами ведення бойових дій.

Місцем дислокації вказана російська авіаційна база "Хмеймім".

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Росія пообіцяла своїм коштом забезпечити білоруських військових харчуванням, зброєю, боєприпасами, одягом, транспортом та рештою матеріальних і технічних засобів.

Білоруський контингент підпорядковуватиметься міноборони Росії, хоча залишатиметься під командуванням міноборони Білорусі. Два відомства повинні узгодити конкретні деталі завдань для білоруських військових.

Водночас, у березні 2019 року самопроголошений президент Лукашенко заявляв журналістам, що чинна Конституція Білорусі забороняє розміщувати підрозділи білоруської армії закордоном.

Пряма мова Лукашенка: "А лізти до Сирії поміж іранців, американців, турків та росіян у мене особливого бажання немає. Навіть якщо міркувати як військова людина, що армія має тренуватися.

Я навіть боюся про це говорити, і це виключено, що я за вашою спиною міг би домовитися там і завтра якийсь контингент перекинути. Немає в цьому жодної потреби – не потрібно і не можна. Тому цей "сирійський синдром", який прослизнув в умах деяких людей, не має підстав".

Довідково: У Сирії з березня 2011 року триває громадянська війна з багатьма сторонами конфлікту. Режим самопроголошеного президента Башара Ассада, який контролює найбільші міста. включно зі столицею Дамаском, підтримує Росія.

Уряд Ассада дозволив дислокацію російського військового контингенту на своїх військових базах та в портах.

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