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Білоруських військових надішлють до Сирії "допомагати" російській армії

Понеділок, 7 лютого 2022, 19:20
Білоруських військових надішлють до Сирії допомагати російській армії
Міністр оборони Росії Серґєй Шойґу (ліворуч) і міністр оборони Білорусі Віктор Хренін (праворуч) 3 лютого 2022 року. Фото: Getty images

Близько 200 військовослужбовців Білорусі надішлють в рамках співпраці з Росією до Сирії з "гуманітарною місією".

Джерело: постанова російського уряду, сайт президента Білорусі з коментарем самопроголошеного Олександра Лукашенка в березні 2019 року

Деталі: Уряд Росії схвалив проєкт безстрокового договору з Білоруссю про розміщення її військового контингенту в Сирії. 

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Угоду підписали 3 лютого, однак оприлюднили на сайті 7 лютого. 

Білоруських військових нібито відправлять для "гуманітарних заходів" поза межами ведення бойових дій.

Місцем дислокації вказана російська авіаційна база "Хмеймім". 

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Росія пообіцяла своїм коштом забезпечити білоруських військових харчуванням, зброєю, боєприпасами, одягом, транспортом та рештою матеріальних і технічних засобів.

Білоруський контингент підпорядковуватиметься міноборони Росії, хоча залишатиметься під командуванням міноборони Білорусі. Два відомства повинні узгодити конкретні деталі завдань для білоруських військових.

Водночас, у березні 2019 року самопроголошений президент Лукашенко заявляв журналістам, що чинна Конституція Білорусі забороняє розміщувати підрозділи білоруської армії закордоном.

Пряма мова Лукашенка: "А лізти до Сирії поміж іранців, американців, турків та росіян у мене особливого бажання немає. Навіть якщо міркувати як військова людина, що армія має тренуватися. 

Я навіть боюся про це говорити, і це виключено, що я за вашою спиною міг би домовитися там і завтра якийсь контингент перекинути. Немає в цьому жодної потреби – не потрібно і не можна. Тому цей "сирійський синдром", який прослизнув в умах деяких людей, не має підстав".

Довідково: У Сирії з березня 2011 року триває громадянська війна з багатьма сторонами конфлікту. Режим самопроголошеного президента Башара Ассада, який контролює найбільші міста. включно зі столицею Дамаском, підтримує Росія.

Уряд Ассада дозволив дислокацію російського військового контингенту на своїх військових базах та в портах.

Передісторія: 

  • Росія та Білорусь з 1999 року перебувають у міжнародному політичному союзі під назвою "Союзна держава Росії та Білорусі", за якою обидві країни мають об’єднати свої грошові одиниці, збройні сили, податкову та митні системи.
  • У ході нібито планових навчань Росія розміщує військову техніку на території Білорусі на відстані 50 км від українських кордонів.
  • Водночас міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російський наступ з боку білорусько-українського кордону є найменш імовірним.

Українська правда
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