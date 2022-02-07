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Білоруських військових надішлють до Сирії "допомагати" російській армії

Понеділок, 7 лютого 2022, 20:20
Міністр оборони Росії Серґєй Шойґу (ліворуч) і міністр оборони Білорусі Віктор Хренін (праворуч) 3 лютого 2022 року. Фото: Getty images

Близько 200 військовослужбовців Білорусі надішлють в рамках співпраці з Росією до Сирії з "гуманітарною місією".

Джерело: постанова російського уряду, сайт президента Білорусі з коментарем самопроголошеного Олександра Лукашенка в березні 2019 року

Деталі: Уряд Росії схвалив проєкт безстрокового договору з Білоруссю про розміщення її військового контингенту в Сирії. 

Угоду підписали 3 лютого, однак оприлюднили на сайті 7 лютого. 

Білоруських військових нібито відправлять для "гуманітарних заходів" поза межами ведення бойових дій.

Місцем дислокації вказана російська авіаційна база "Хмеймім". 

Росія пообіцяла своїм коштом забезпечити білоруських військових харчуванням, зброєю, боєприпасами, одягом, транспортом та рештою матеріальних і технічних засобів.

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Білоруський контингент підпорядковуватиметься міноборони Росії, хоча залишатиметься під командуванням міноборони Білорусі. Два відомства повинні узгодити конкретні деталі завдань для білоруських військових.

Водночас, у березні 2019 року самопроголошений президент Лукашенко заявляв журналістам, що чинна Конституція Білорусі забороняє розміщувати підрозділи білоруської армії закордоном.

Пряма мова Лукашенка: "А лізти до Сирії поміж іранців, американців, турків та росіян у мене особливого бажання немає. Навіть якщо міркувати як військова людина, що армія має тренуватися. 

Я навіть боюся про це говорити, і це виключено, що я за вашою спиною міг би домовитися там і завтра якийсь контингент перекинути. Немає в цьому жодної потреби – не потрібно і не можна. Тому цей "сирійський синдром", який прослизнув в умах деяких людей, не має підстав".

Довідково: У Сирії з березня 2011 року триває громадянська війна з багатьма сторонами конфлікту. Режим самопроголошеного президента Башара Ассада, який контролює найбільші міста. включно зі столицею Дамаском, підтримує Росія.

Уряд Ассада дозволив дислокацію російського військового контингенту на своїх військових базах та в портах.

Передісторія: 

  • Росія та Білорусь з 1999 року перебувають у міжнародному політичному союзі під назвою "Союзна держава Росії та Білорусі", за якою обидві країни мають об’єднати свої грошові одиниці, збройні сили, податкову та митні системи.
  • У ході нібито планових навчань Росія розміщує військову техніку на території Білорусі на відстані 50 км від українських кордонів.
  • Водночас міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російський наступ з боку білорусько-українського кордону є найменш імовірним.

Українська правда
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