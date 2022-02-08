Порошенко відповів Путіну на пропозицію політичного притулку
П’ятий президент України Петро Порошенко відповів президенту Росії Володимиру Путіну щодо пропозиції політичного притулку.
Джерело: Порошенко у facebook
Пряма мова: "Наша команда неодноразово заявляла, що переслідуючи проєвропейську опозицію в Україні, Зеленський насамперед хоче зробити подарунок Путіну. Нині це підтвердив вже сам Путін.
Раджу Володимиру Олександровичу припинити радувати Путіна і зайнятися захистом країни. І саме туди спрямувати свої зусилля та зусилля правоохоронних органів, які зараз займаються Порошенком більше, ніж російською загрозою.
А Володимиру Володимировичу — нарешті усвідомити, що ми розберемося самі, тут, в Україні. І одвічна російська практика "опікуватися" українською політикою та політиками вже давно припинилася. Це сталося тоді, коли я був обраний Президентом України".
Що передувало: Путін публічно в іронічній формі звернувся до п’ятого президента України Петра Порошенка, запропонувавши йому політичний притулок у Росії від обвинувачення в державній зраді в Україні.
Передісторія:
- 20 грудня 2021 року Порошенку підписали підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 ККУ (державна зрада) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 ККУ (сприяння діяльності терористичної організації) у зв’язку з закупівлею вугілля з окупованих територій сходу України у 2014-2015 роках.
- 19 січня Печерський райсуд Києва обрав Порошенкові запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання та поклав обов’язки: здати документи, що дають право виїзду за кордон; прибувати за вимогою до слідчих і суду, не покидати Київську область.
- Згідно з соціологічним опитуванням КМІС, майже половина українців вважають, що врученням підозри Порошенкові влада здійснює політичне переслідування опозиції.
- 2019 року після результатів першого туру президентських виборів, де суперником Порошенка постав Зеленський, передвиборчий штаб п'ятого президента заполонив Україну білбордами, де Порошенко рішуче дивиться у вічі Путіну. Тоді нібито думкою передвиборчого штабу було те, що Зеленський просуває ідеї Путіна в Україні. У Росії єхидно відреагували, що класичні теоретики піару мусили би "піти в монастир" після такого передвиборчого піару.