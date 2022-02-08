Порошенко відповів Путіну на пропозицію політичного притулку

П’ятий президент України Петро Порошенко відповів президенту Росії Володимиру Путіну щодо пропозиції політичного притулку.

Джерело: Порошенко у facebook

Пряма мова: "Наша команда неодноразово заявляла, що переслідуючи проєвропейську опозицію в Україні, Зеленський насамперед хоче зробити подарунок Путіну. Нині це підтвердив вже сам Путін.

Реклама:

Раджу Володимиру Олександровичу припинити радувати Путіна і зайнятися захистом країни. І саме туди спрямувати свої зусилля та зусилля правоохоронних органів, які зараз займаються Порошенком більше, ніж російською загрозою.

А Володимиру Володимировичу — нарешті усвідомити, що ми розберемося самі, тут, в Україні. І одвічна російська практика "опікуватися" українською політикою та політиками вже давно припинилася. Це сталося тоді, коли я був обраний Президентом України".

Що передувало: Путін публічно в іронічній формі звернувся до п’ятого президента України Петра Порошенка, запропонувавши йому політичний притулок у Росії від обвинувачення в державній зраді в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: