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Шольц заявив про санкції проти Росії, але уникнув згадки про "Північний потік-2"

Вівторок, 8 лютого 2022, 05:57
Шольц заявив про санкції проти Росії, але уникнув згадки про Північний потік-2
ОЛАФ ШОЛЬЦ, ФОТО: GETTY IMAGES

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв спільні зі США та іншими партнерами санкції, проте уникнув у своїх відповідях назви "Північний потік-2".

Джерело: Шольц на спільній пресконференції після переговорів з Байденом у Вашингтоні, цитує Укрінформ

Деталі: Шольц уникнув згадки проєкту "Північний потік-2", жодного разу не назвав його, хоча журналісти кілька разів наполегливо прохали німецького канцлера чітко заявити, чи є газопровід у переліку санкційних інструментів.

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Але при цьому він запевнив, що Німеччина виступатиме з єдиними позиціями з партнерами, не буде такої ситуації, що партнери вживатимуть різні каральні заходи, "не буде різних підходів".

Він також сказав, що "всі можливі санкції є на столі" та те, що Німеччина в разі необхідності готова буде обмежити використання російського газу. Канцлер також нагадав, що Німеччина через 24 роки планує взагалі відмовитися від викопних видів палива.

Глава уряду ФРН повторив, що Німеччина надає Україні найбільше допомоги серед інших країн. З 2014 року на цілі "економічної стабілізації" Берлін виділив з бюджету майже 2 млрд дол, ЄС – 3,8 млрд. Шольц заявив, що Німеччина готова й надалі допомагати Києву.

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Байдена Шольц запевняв у надійності ФРН як партнера, заявивши: "Наші країни можуть покластися одна на одну".

У відносинах з Росією Шольц виступає за "подвійну" стратегію, яка полягає в поєднанні дипломатичних зусиль та чіткому попередженні Москви про жорсткі санкції.

За його словами, необхідно використовувати всі можливі переговорні канали, але, щоб Росія водночас чітко розуміла, що в разі вторгнення в Україну вона стикнеться з "важким, далекосяжними наслідками".

"У разі військової агресії Росії проти України ми зробимо це (введемо санкції – ред.) миттєво та спільно", – заявив глава уряду.

Це перший візит Шольца в Вашингтон у якості канцлера ФРН.

Знати більше: Німецька зброя для Києва: як тиск ЗМІ змушує Берлін змінювати політику щодо України

Нагадаємо:  Якщо Росія вторгнеться в Україну, Білий дім впевнений, що "Північного потоку-2" "більше не існуватиме".

Теми: ШольцРосіяСШАсанкції
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