Головні новини понеділка і ночі: Путін Зеленському про "Мінськ", заяви Лукашенка

Путін Зеленському про Мінські угоди: подобається, не подобається? Терпи, моя красуне; Лукашенко поскаржився, що Путін не виконує обіцянку, у Кремлі відповіли — актуальні новини 7 лютого і ночі.

Про глузливе звернення Путіна до Зеленського

Президент Росії Володимир Путін глузливо звернувся до української влади стосовно виконання Мінських угод щодо врегулювання російсько-української війни, процитувавши російську приказку.

Російський президент нагадав, що Зеленський на виборах у своїй програмі обіцяв розв’язувати війну на Донбасі мирним шляхом.

Про заяви Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у випадку ескалації конфлікту між Києвом і Москвою Білорусь припинить постачання палива і електроенергії в Україну.

"Якщо ви (Україна - ред.) зіткнетеся з Росією, ми будемо не з вами. Ми відріжемо всякі поставки не тільки ПММ (паливно-мастильні матеріали - ред.), з Росією разом і електрику", - заявив Лукашенко.

Також Олександр Лукашенко заявив, що його російський колега Володимир Путін обіцяв надати звання полковника армії РФ. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ не має такого права, та вважає, що це була "фігура мови".

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