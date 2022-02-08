Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Олімпіада-2022: український фігурист Шмуратко зміг кваліфікуватися до довільної програми

Вівторок, 8 лютого 2022, 08:33
Олімпіада-2022: український фігурист Шмуратко зміг кваліфікуватися до довільної програми
Іван Шмуратко. Фото з Facebook НОК України та олімпійська команда

Український фігурист Іван Шмуратко, який пропустив командний турнір на Олімпіаді-2022 через коронавірус, все ж зміг виступити на особистих змаганнях та ввійти до числа фіналістів.

Джерело: Суспільне

Деталі: За медалі у чоловічому одиночному катанні мали боротися 30 спортсменів, але за день до старту в американця Вінсента Чжоу виявили позитивний тест на коронавірус. Перед цим він встиг виграти в Пекіні "срібло" в складі команди США, але на особисті змагання вже не вийшов.

Реклама:

А в українця виникла зворотна ситуація. Шмуратко також отримав позитивний тест на Covid-19 і пропустив командні змагання. Через це Україна не заробила жодних очок у чоловічій дисципліні та не мала шансів боротися за вихід до фіналу.

Водночас Шмуратко невдовзі здав два негативних тести на коронавірус і встиг вчасно повернутися на лід, щоб таки виступити на своїх перших Олімпійських іграх.

Видання відзначає, що українець вдало розпочав Олімпіаду – він загалом виконав програму без грубих помилок. Шмуратко заробив за неї 78.11 бала – і цього вистачило для 22-го місця та виходу до фінальної частини змагань.

ВІДЕО ДНЯ

Загалом до довільної програми кваліфікувалися 24 фігуристи. За підсумком двох прокатів визначать остаточні результати та призерів Олімпіади в цьому виді.

Лідером після короткої програми у чоловічому фігурному катанні є Нейтан Чен зі США (113.97 бала). За ним ідуть спортсмени з Японії Юма Каґіяма (108.12) та Шома Уно (105.9).

Для довідки. Іван Шмуратко – 20-річний український фігурист, який представляє Київ.

Для нього це дебютні Олімпійські ігри. На рівні чемпіонатів світу його найвищий результат – 21-ше місце (2021), яке забезпечило Україні олімпійську ліцензію.

На чемпіонаті Європи-2022 Шмуратко показав найкращий за 20 років результат України в чоловічому одиночному катанні – 12-те місце.

Знати більше: Contra spem spero! Чого очікувати від України на зимовій Олімпіаді

Теми: ОлімпіадаКитай
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Олімпіада
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Рішення про участь українських спортсменів в Олімпіаді в Парижі ще не ухвалили – Гутцайт
Україна готова бойкотувати Олімпійські ігри, якщо до них допустять Росію і Білорусь – Шмигаль
Останні новини
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
Усі новини...
Реклама: