Олімпіада-2022: український фігурист Шмуратко зміг кваліфікуватися до довільної програми

Український фігурист Іван Шмуратко, який пропустив командний турнір на Олімпіаді-2022 через коронавірус, все ж зміг виступити на особистих змаганнях та ввійти до числа фіналістів.

Джерело: Суспільне

Деталі: За медалі у чоловічому одиночному катанні мали боротися 30 спортсменів, але за день до старту в американця Вінсента Чжоу виявили позитивний тест на коронавірус. Перед цим він встиг виграти в Пекіні "срібло" в складі команди США, але на особисті змагання вже не вийшов.

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А в українця виникла зворотна ситуація. Шмуратко також отримав позитивний тест на Covid-19 і пропустив командні змагання. Через це Україна не заробила жодних очок у чоловічій дисципліні та не мала шансів боротися за вихід до фіналу.

Водночас Шмуратко невдовзі здав два негативних тести на коронавірус і встиг вчасно повернутися на лід, щоб таки виступити на своїх перших Олімпійських іграх.

Видання відзначає, що українець вдало розпочав Олімпіаду – він загалом виконав програму без грубих помилок. Шмуратко заробив за неї 78.11 бала – і цього вистачило для 22-го місця та виходу до фінальної частини змагань.

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Загалом до довільної програми кваліфікувалися 24 фігуристи. За підсумком двох прокатів визначать остаточні результати та призерів Олімпіади в цьому виді.

Лідером після короткої програми у чоловічому фігурному катанні є Нейтан Чен зі США (113.97 бала). За ним ідуть спортсмени з Японії Юма Каґіяма (108.12) та Шома Уно (105.9).

Для довідки. Іван Шмуратко – 20-річний український фігурист, який представляє Київ.

Для нього це дебютні Олімпійські ігри. На рівні чемпіонатів світу його найвищий результат – 21-ше місце (2021), яке забезпечило Україні олімпійську ліцензію.

На чемпіонаті Європи-2022 Шмуратко показав найкращий за 20 років результат України в чоловічому одиночному катанні – 12-те місце.

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