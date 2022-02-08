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Україна показала на Олімпіаді найкращий за 20 років результат у супер-гіганті

Вівторок, 8 лютого 2022, 10:18
Іван Ковбаснюк, фото з сайту Федерації лижного спорту

Україна показала найкращий за останні 20 років на Зимових Олімпіадах  результат у супер-гіганті: Іван Ковбаснюк виборов 32-е місце.

Джерело: "Суспільне.Спорт"

Деталі: Чоловічий супер-гігант став другим виступом Ковбаснюка – і в ньому він фінішував із результатом 1:25.56 хвилин. Також український гірськолижник покращив на одну позицію свій виступ у Пекіні у порівнянні з даунхілом.

У фіналі супер-гіганту на Олімпіаді-2022 виступили 47 спортсменів. 

Олімпійським чемпіоном став австрієць Маттіас Майєр – олімпійський чемпіон Олімпіади-2018, який у даунхілі цього року фінішував третім. 

На супер-гіганті Майєр випередив у боротьбі за "золото" американця Раяна Кокрейна-Сігла та норвежця Александера Аамодта Кільде – переможця заліка Кубка світу 2019/20.

Щодо інших результатів, то варто відзначити Беата Фойца - олімпійського чемпіона Пекіна у даунхілі. Він не зміг фінішувати, вилетівши з траси під час виконання спроби.

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Гірськолижний спорт. Швидкісний спуск (чоловіки):

  1. Маттіас Майєр (Австрія) 1:19.94
  2. Раян Кокрейн-Сігл (США) +0.04
  3. Александер Аамодт Кільде (Норвегія) +0.42

...

    32. Іван Ковбаснюк (Україна) +5.62

Усі результати українців у чоловічому супер-гіганті за історію зимових ОІ:

  • Олімпіада-2002: Микола Скрябін - 29-е місце
  • Олімпіада-2006: Микола Скрябін - 53-е місце
  • Олімпіада-2014: Дмитро Мицак - 52-е місце
  • Олімпіада-2022: Іван Ковбаснюк - 32-е місце

Іван Ковбаснюк – єдиний представник України у гірськолижному спорті на цій Олімпіаді.

Перший його старт у Пекіні відбувся 7 лютого, він показав найкращий результат в історії України у швидкісному спуску (даунхілі) – 33-е місце.

Другим виступом Ковбаснюка став чоловічий супер-гігант. У ньому український гірськолижник прийшов 32-м.

Це другі Ігри у кар'єрі Ковбаснюка, проте на Олімпіаді-2018 у Пхьончхані він показав результат лише у даунхілі і не фінішував у супер-гіганті.

До Олімпіади-2022 українцям лише тричі вдавалося фінішувати у супер-гіганті. Автором найкращого результату був Микола Скрябін, який фінішував на 29-му місці на Олімпійських іграх у 2002 році.

Знати більше: Contra spem spero! Чого очікувати від України на зимовій Олімпіаді

Теми: Олімпіадаспорт
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