Колишній співробітник СБУ отримав 5,5 років тюрми за "бурштиновий" хабар

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визнала винним у хабарництві колишнього сівробітника Служби безпеки України.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура, УП

Дослівно САП: "7 лютого 2022 року Апеляційна палата ВАКС визнала винуватим та засудила до реального позбавлення волі колишнього оперуповноваженого Вишгородського міжрайонного відділу Головного управління Служби безпеки України в місті Києві та Київській області".

Деталі: За даними "Української правди", йдеться про Ростислава Харченка.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що співробітник СБУ запропонував співзасновнику підприємства, у якого під час обшуку вилучили обладнання для обробки бурштину та 55 кг бурштинової сировини, за 50 тисяч доларів США вплинути на слідчого у кримінальному провадженні і повернути обладнання.

Крім того, за даними слідства, СБівець неодноразово вимагав щомісячної оплати в 5-7 тисяч доларів США за невтручання в здійснення господарської діяльності вищевказаного підприємства.

9 липня 2021 року суд першої інстанції визнав Харченка винним у зловживанні впливом та призначив покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування, строком на 3 роки.

Разом з тим, ВАКС виправдав вказану особу в частині обвинувачення в отриманні хабара.

Не погоджуючись з таким вироком суду, прокурор оскаржив його до суду апеляційної інстанції.

Тепер же колегія суддів Апеляційної палати ВАКС, заслухавши доводи сторін, частково задовольнила апеляційну скаргу прокурора – визнала Харченка винуватим у хабарництві та призначила покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на три роки та конфіскацією майна.

Разом з тим, АП ВАКС задовольнила клопотання обвинуваченого та звільнила його від покарання за зловживання впливом у зв’язку із закінченням строків давності.

Також суд змінив запобіжний захід із застави на тримання під вартою. Вказано, що колишнього співробітника СБУ взяли під варту у залі суду.