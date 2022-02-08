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Пєсков: Путін готовий зустрітися із Зеленським, але яка мета?

Вівторок, 8 лютого 2022, 12:52
Дмитро Пєсков. Фото kremlin.ru

Росія не відмовляється від потенційної зустрічі президентів РФ та України, але поки що немає розуміння конкретних цілей цієї розмови.

Джерело: ТАСС із посиланням на прессекретаря президента Росії Володимира Путіна Дмитра Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Спочатку потрібно зрозуміти, зустрічатися з якою метою, з яких питань і орієнтуючись на який результат. Цього розуміння поки що не визріло".

Деталі: Пєсков також заявив, що РФ "апріорі не відмовляється" від потенційної зустрічі Путіна та Зеленського.

"Якщо ця зустріч дійсно допоможе розрубати цей вузол, що став уже гордієвим, в ситуації на південному сході країни, Росія буде готова зустрічатися з ким завгодно", – підсумував Пєсков.

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Передісторія:

  • Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган неодноразово пропонував посередництво для перемовин між Україною і Росією, та повторив цю пропозицію під час візиту до Києва. 
  • Президент України Володимир Зеленський висловив йому подяку за цю ініціативу. 
  • У Кремлі не відкидають ідеї про потенційні переговори президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна на території Туреччини, але заявили, що на даний час це гіпотетична можливість.

Теми: ПутінЗеленський
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