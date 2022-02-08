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Пєсков: Путін готовий зустрітися із Зеленським, але яка мета?

Вівторок, 8 лютого 2022, 11:52
Пєсков: Путін готовий зустрітися із Зеленським, але яка мета?
Дмитро Пєсков. Фото kremlin.ru

Росія не відмовляється від потенційної зустрічі президентів РФ та України, але поки що немає розуміння конкретних цілей цієї розмови.

Джерело: ТАСС із посиланням на прессекретаря президента Росії Володимира Путіна Дмитра Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Спочатку потрібно зрозуміти, зустрічатися з якою метою, з яких питань і орієнтуючись на який результат. Цього розуміння поки що не визріло".

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Деталі: Пєсков також заявив, що РФ "апріорі не відмовляється" від потенційної зустрічі Путіна та Зеленського.

"Якщо ця зустріч дійсно допоможе розрубати цей вузол, що став уже гордієвим, в ситуації на південному сході країни, Росія буде готова зустрічатися з ким завгодно", – підсумував Пєсков.

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а також: Небезпечна Нормандія: хто та як тиснув на Єрмака під час зустрічі у Парижі.

Передісторія:

  • Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган неодноразово пропонував посередництво для перемовин між Україною і Росією, та повторив цю пропозицію під час візиту до Києва. 
  • Президент України Володимир Зеленський висловив йому подяку за цю ініціативу. 
  • У Кремлі не відкидають ідеї про потенційні переговори президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна на території Туреччини, але заявили, що на даний час це гіпотетична можливість.

Теми: ПутінЗеленський
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