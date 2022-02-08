Пєсков: Путін готовий зустрітися із Зеленським, але яка мета?

Росія не відмовляється від потенційної зустрічі президентів РФ та України, але поки що немає розуміння конкретних цілей цієї розмови.

Джерело: ТАСС із посиланням на прессекретаря президента Росії Володимира Путіна Дмитра Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Спочатку потрібно зрозуміти, зустрічатися з якою метою, з яких питань і орієнтуючись на який результат. Цього розуміння поки що не визріло".

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Деталі: Пєсков також заявив, що РФ "апріорі не відмовляється" від потенційної зустрічі Путіна та Зеленського.

"Якщо ця зустріч дійсно допоможе розрубати цей вузол, що став уже гордієвим, в ситуації на південному сході країни, Росія буде готова зустрічатися з ким завгодно", – підсумував Пєсков.

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