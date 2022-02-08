Пєсков: Путін готовий зустрітися із Зеленським, але яка мета?
Росія не відмовляється від потенційної зустрічі президентів РФ та України, але поки що немає розуміння конкретних цілей цієї розмови.
Джерело: ТАСС із посиланням на прессекретаря президента Росії Володимира Путіна Дмитра Пєскова
Пряма мова Пєскова: "Спочатку потрібно зрозуміти, зустрічатися з якою метою, з яких питань і орієнтуючись на який результат. Цього розуміння поки що не визріло".
Деталі: Пєсков також заявив, що РФ "апріорі не відмовляється" від потенційної зустрічі Путіна та Зеленського.
"Якщо ця зустріч дійсно допоможе розрубати цей вузол, що став уже гордієвим, в ситуації на південному сході країни, Росія буде готова зустрічатися з ким завгодно", – підсумував Пєсков.
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Передісторія:
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган неодноразово пропонував посередництво для перемовин між Україною і Росією, та повторив цю пропозицію під час візиту до Києва.
- Президент України Володимир Зеленський висловив йому подяку за цю ініціативу.
- У Кремлі не відкидають ідеї про потенційні переговори президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна на території Туреччини, але заявили, що на даний час це гіпотетична можливість.