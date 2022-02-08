Перехід від зими до весни: синоптик повідомила, коли чекати потепління

У середу 9 лютого синоптики прогнозують вітряну погоду, місцями очікують мокрий сніг з дощем.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Пряма мова: "Вітри та усілякі цікаві атлантичні події продовжують відвідувати Україну.

Реклама:

9-го лютого до нас прийдуть атмосферні фронти з північного заходу Європи.

Мокрий сніг та дощ очікуються найближчої ночі на Заході України, місцями на Луганщині, Донеччині та Запоріжжі.

На решті території - без опадів".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Синоптик повідомляє, що у середу опади посунуться східніше і захоплять північні області та частину центральних - Вінниччину, Черкащину і Кропивницький з районами.

Також вранці у середу ще "посипеться чи поллється" на крайньому сході та в Криму.

Вдень 9 лютого опади послабшають, але на дорогах очікується ожеледиця.

Вітер прогнозують північно-західний, 5-12 метрів за секунду, ймовірні штормові пориви 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря в більшості областей особливо не зміниться. Вночі невеликий "мінус", вдень близько нуля, на сході та північному сході до 0-2 градусів морозу, на півдні +2+6 градусів.

У Києві 9 лютого - мокрий сніг та дощ, вдень - без істотних опадів. Вітер північно-західний. Максимальна температура повітря 0+2 градуси.

За словами синоптика, до кінця тижня в Україні ніякого суттєвого похолодання не буде, навпаки - трохи потепліє, істотних опадів не прогнозують. Вітер очікується поривчастим.

Діденко пояснила, що це характерне явище для перехідного сезону від зими до весни, коли починає перебудовуватися атмосфера.