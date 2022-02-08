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СБУ заявляє про ліквідацію російських ботоферм у Львові: 18 тисяч фейкових акаунтів

Вівторок, 8 лютого 2022, 12:56
СБУ заявляє про ліквідацію російських ботоферм у Львові: 18 тисяч фейкових акаунтів
фото СБУ

Кіберфахівці СБУ виявили та ліквідували у Львові 2 ботоферми загальною "потужністю" - 18 тисяч фейкових акаунтів.

Джерело: Служба безпеки України

Дослівно СБУ: "За попередньою інформацією, адміністраторів ботоферми курували організатори з РФ".

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Деталі: За даними слідства, до протиправної діяльності причетні троє мешканців Львівщини. Двоє зловмисників обладнали свої помешкання під потреби "ботоферм", а третій - забезпечував їх технічне обслуговування.

Ботоферми працювали здебільшого у соцмережах. Зокрема, розповсюджували фейки для нагнітання панічних настроїв. Також встановлено, що боти публікували неправдиву інформацію про мінування об’єктів, у тому числі соціальної та критичної інфраструктури.

У ході обшуків правоохоронці виявили та вилучили два комплекти GSM-шлюзів: 92 та 375 онлайн- канальних, 3 тисячі сім-карток мобільних операторів, ноутбуки з доказами протиправної діяльності, чорнову бухгалтерію.

ВІДЕО ДНЯ

Про підозри фігурантам не повідомляється. Вказано, що слідчі дії тривають.

Українська правда
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