За відмову від щеплення відсторонили від роботи понад 7,5 тисяч українців – МОЗ
З 31 січня набули чинності зміни до наказу, яким було розширено перелік організацій, представники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19. За цей час відсторонено 7531 співробітників низки організацій.
Джерело: головний санітарний лікар Ігор Кузін у Facebook
Деталі: З 31 січня працівники, які не отримали принаймні одного щеплення, мали бути відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.
Станом на 7 лютого відсторонено 7531 співробітників вказаних організацій.
Найбільше, 4578 особи, – працівники комунальних установ.
Не отримали щеплення 2136 співробітників закладів охорони здоров’я, з них відсторонено 216 лікарів та 765 медичних сестер
Також не вакцинувалися 1001 співробітників господарського персоналу та 154 – адміністративного персоналу.
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Кузін уточнив, що колапсу в медичній системі немає і не буде, оскільки з 755 тисяч співробітників закладів охорони здоров’я відсторонили лише понад 2 тисячі, тобто 0,2%.