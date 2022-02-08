За відмову від щеплення відсторонили від роботи понад 7,5 тисяч українців – МОЗ

З 31 січня набули чинності зміни до наказу, яким було розширено перелік організацій, представники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19. За цей час відсторонено 7531 співробітників низки організацій.

Джерело: головний санітарний лікар Ігор Кузін у Facebook

Деталі: З 31 січня працівники, які не отримали принаймні одного щеплення, мали бути відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Станом на 7 лютого відсторонено 7531 співробітників вказаних організацій.

Найбільше, 4578 особи, – працівники комунальних установ.

Не отримали щеплення 2136 співробітників закладів охорони здоров’я, з них відсторонено 216 лікарів та 765 медичних сестер

Також не вакцинувалися 1001 співробітників господарського персоналу та 154 – адміністративного персоналу.

Кузін уточнив, що колапсу в медичній системі немає і не буде, оскільки з 755 тисяч співробітників закладів охорони здоров’я відсторонили лише понад 2 тисячі, тобто 0,2%.