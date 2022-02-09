Johnson & Johnson призупинила виробництво Covid-вакцини – ЗМІ

Компанія Johnson & Johnson тимчасово припинила виробництво вакцини від Covid-19.

Джерело: The New York Times із посиланням на поінформовані джерела

Деталі: Як зазначає видання, J&J призупинила виробництво ковід-вакцини на єдиному заводі у місті Лейден у Нідерландах, де зараз виробляють потенційно більш прибуткову вакцину від іншого вірусу.

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NYT пише, що це тимчасово, і завод у Лейдені повернеться до випуску вакцини проти COVID-19 через кілька місяців. За словами джерел, J&J має достатні запаси вакцин, тому невідомо, чи це якось вплине на постачання вакцин.

Проте протягом наступних кількох місяців компанія може скоротити виготовлення і постачання вакцин від коронавірусу.

J&J є одним з найбільших постачальників вакцин проти Covid до Африканського Союзу за програмою COVAX, спрямованої на покращення глобального доступу до вакцин.

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Загалом для країн з низьким і середнім рівнем доходів вакцина Johnson & Johnson є єдиним варіантом у боротьбі з коронавірусом.

Нагадаємо: Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) у вівторок внесло зміни до відомостей щодо вакцини Johnson & Johnson проти COVID-19, включивши рідкісний ризик імунної тромбоцитопенії, зокрема кровотечі.