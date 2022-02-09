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Помер український режисер Геннадій Тарасуль

Середа, 9 лютого 2022, 01:14
Помер український режисер Геннадій Тарасуль
фото: Jan Wolanski

На 88-му році життя не стало українського кінорежисера і сценариста Геннадія Тарасуля.

Джерело: Одеське відділення НСКУ у facebook

Дослівно: "Для кінематографістів він став людиною-легендою ще задовго до появи однойменної найвищої іменної нагороди – "Легенда Одеської кіностудії", яку вручали тим, хто присвятив життя створенню та зміцненню слави Чорноморського Голлівуду".

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Деталі: Дебютував Тарасуль як другий режисер роботою з Кірою Муратовою над фільмом "Короткі зустрічі".

Також був другим режисером у фільмах: "Випадок зі слідчої практики", "Довгі проводи", "Фантазії Веснухіна", "Тепло рідного дому", "Дій за обставинами!" та ін.

Написав сценарії до фільмів: "Відповідний захід", "Довга пам'ять", "Мить кохання" та ін.

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Крім того, зіграв епізоди в картинах Кіри Муратової "Настроювач", "Мелодія для катеринки".

Українська правда
Теми: кіно
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