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Головні новини вівторка і ночі: відповіді Зеленського Путіну і Лукашенку, звернення Ющенка

Середа, 9 лютого 2022, 07:00
Головні новини вівторка і ночі: відповіді Зеленського Путіну і Лукашенку, звернення Ющенка
фото: офіс президента

Зеленський відповів Путіну і Лукашенку; Ющенко звернувся до українців — актуальні новини 8 лютого і ночі.

Про відповіді Зеленського

Президент Володимир Зеленський відповів самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку на погрози про перекриття електроенергії у разі війни та нагадав, що від скасування торгівлі між країнами постраждає саме Білорусь.

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Президент Володимир Зеленський, реагуючи на слова президента РФ Володимира Путіна, заявив, що терплячість України є ознакою прояву мудрості.

Про звернення Ющенка

Третій президент України Віктор Ющенко закликав українців до єднання перед зовнішніми викликами, які постали перед нашою державою.

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Українська правда
Теми: ЗеленськийПутінЛукашенкоЮщенко
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