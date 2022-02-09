Три військові кораблі Росії увійшли до Чорного моря, ще три – на підході

Вночі 9 лютого три великі десантні кораблі 71 бригади Балтійського флоту Росії увійшли до Чорного моря.

Джерело: Думська

Деталі: Десантні кораблі "Калінінград", "Мінськ" та "Корольов" пройшли в чорноморські води близько опівночі.

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Фото Думської

Ще три кораблі Північного флоту РФ – "Петро Моргунов", "Георгій Переможець" та "Оленегірський гірник" – мають увійти до Чорного моря 9 лютого.

Що було раніше: 8 лютого Міноборони РФ повідомило, що загін великих десантних кораблів Військово-морського флоту Росії почав проходження проток Босфор і Дарданелли, щоб взяти участь у військово-морських навчаннях у Чорному морі.

Повідомлялося, що у січні-лютому 2022 року у всіх зонах відповідальності флотів проводиться серія військово-морських навчань під загальним керівництвом головнокомандувача ВМФ РФ.

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Загалом до участі у заходах залучили понад 140 бойових кораблів та суден забезпечення, понад 60 літальних апаратів, 1000 одиниць військової техніки, близько 10 тисяч військовослужбовців.