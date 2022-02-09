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В Україну йде потепління, місцями йтиме дощ зі снігом

Середа, 9 лютого 2022, 13:25
Фото pixabay.com

У найближчу добу в Україні очікується невелике потепління, місцями дощ зі снігом.

Джерело: синоптик Наталя Діденко та Укргідрометцентр у Facebook

Пряма мова Діденко: "У четвер в Україні буде тепла погода. Температура повітря впродовж дня становитиме +5+10 градусів! На Заході та Півдні місцями навіть до +12 градусів. Трохи холодніше буде на сході та північному сході України, +2+5 градусів. Вітер очікується із південного заходу, заходу, помірний, місцями пориви до сильного (окрім південної частини)".

Деталі: Найближчої ночі на Заході та Півночі, вдень – у східних областях та на Дніпропетровщині мокрий сніг та дощ, на решті території України – без істотних опадів. 

 
Скриншот з meteo.gov.ua

У Києві 10 лютого вночі невеликий дощ, 0-3 градуси тепла, вдень переважно сухо, близько +7 градусів, поривчастий вітер.

Українська правда
Теми: погода
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