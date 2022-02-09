Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Україну йде потепління, місцями йтиме дощ зі снігом

Середа, 9 лютого 2022, 12:25
В Україну йде потепління, місцями йтиме дощ зі снігом
Фото pixabay.com

У найближчу добу в Україні очікується невелике потепління, місцями дощ зі снігом.

Джерело: синоптик Наталя Діденко та Укргідрометцентр у Facebook

Пряма мова Діденко: "У четвер в Україні буде тепла погода. Температура повітря впродовж дня становитиме +5+10 градусів! На Заході та Півдні місцями навіть до +12 градусів. Трохи холодніше буде на сході та північному сході України, +2+5 градусів. Вітер очікується із південного заходу, заходу, помірний, місцями пориви до сильного (окрім південної частини)".

Реклама:

Деталі: Найближчої ночі на Заході та Півночі, вдень – у східних областях та на Дніпропетровщині мокрий сніг та дощ, на решті території України – без істотних опадів. 

 
Скриншот з meteo.gov.ua

У Києві 10 лютого вночі невеликий дощ, 0-3 градуси тепла, вдень переважно сухо, близько +7 градусів, поривчастий вітер.

Українська правда
Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
погода
У Львові через зливу зупинялися тролейбуси й трамвай
За чотири дні у столиці зафіксували 11 температурних рекордів
Спека в Україні продовжує бити рекорди, але попереду полегшення
Останні новини
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
Усі новини...
Реклама: