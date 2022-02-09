Поширення Covid уповільнилося, але кількість смертей зросла – ВООЗ

За минулий тиждень у світі зафіксували на 17% менше випадків коронавірусу, ніж за тиждень до того, а кількість смертей зросла на 7%.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на щотижневий бюлетень ВООЗ, "The Guardian" із посиланням на помічника голови ВООЗ Брюса Ейлуорда

Деталі: У період із 31 січня по 6 лютого у світі зафіксували 19 276 472 нових випадки коронавірусу, що на 17% менше порівняно з минулим тижнем, в той час як кількість смертей зросла на 7% і склала і 67 953.

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Регіон Східного Середземномор’я повідомив про зростання нових щотижневих випадків на 36%, тоді як усі інші регіони ВООЗ повідомили про зниження: Північна та Південна Америка – на 36%, регіон Південно-Східної Азії – на 32%, Африканський регіон – на 22%, регіон Західної частини Тихого океану – на 8% і Європейський регіон – на 7%.

Смертність зросла у Південно-Східній Азії – на 67%, Східному Середземномор'ї – на 45% та Європі – на 2%. В Африці та в регіоні Західної частини Тихого океану вона зменшилася на 14% та 5% відповідно.

Найбільше нових випадків захворювання Covid-19 за минулий тиждень зареєстровано в США (1 874 006; зменшення на 50%), Франції (1 738 18; зменшення на 26%), Німеччині (1 285 375; збільшення на 22%), Бразилії (1 241 025; аналогічно показникам попереднього тижня) та Індії (1 095 616; зменшення на 41%).

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Найбільша кількість нових смертей за тиждень зафіксована у США (14 090; зниження на 15%), Індії (7888; збільшення на 69%), РФ (4686; аналогічно показникам попереднього тижня), Бразилії (4610; збільшення на 39%) і Мексиці (2910; збільшення на 48%).

У ВООЗ зазначають, що за минулий тиждень у світі посилилося превалювання штаму "Омікрон": його виявляють майже у всіх країнах. Водночас спостерігається зниження частки інших варіантів коронавірусу.

За останні 30 днів "Омікрон" було виявлено у 96,7% зразків біоматеріалу, а варіант Дельта – лише у 3,3% зразків.

Помічник голови ВООЗ Брюс Ейлуорд зазначив, що досі щодня виявляється 2 мільйони випадків захворювання і понад 5 тисяч смертей – такі показники є "абсолютно приголомшливими".

Він також сказав, що світ потребує $16 млрд інвестицій для виходу з активної фази пандемії: "Це видається значною сумою грошей, але це менше, ніж зараз щомісяця втрачає світ"

Довідка: Станом на ранок 9 лютого у світі вже зафіксували 401 176 571 випадок зараження коронавірусом і 5 782 794 смертей, одужали 320 961 162 особи.