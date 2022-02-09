Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Харків’янина погрозами змусили шпигувати для російських спецслужб

Середа, 9 лютого 2022, 13:52
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З САЙТУ СБУ

Контррозвідники Служби безпеки у Харківській області викрили місцевого мешканця, який був завербований російськими спецслужбами.

Джерело: СБУ

Деталі: Залучили до "співробітництва" харків’янина під час заробітків у Росії, застосовуючи "погрози та психологічний тиск".

Від нього вимагали збирати і передавати російським кураторам актуальну інформацію у сфері оборони. Зокрема, відомості про військові об’єкти в Харківській області, їх дислокацію, чисельність, особовий склад, наявне озброєння, систему охорони та оборони.

Росіяни вимагали шпигувати через "погрози репресіями" стосовно родичів українця, які залишилися в РФ.

СБУ повідомляє, що змогла запобігти передачі відомостей росіянам.

Справу відкрили за статтею "Державна зрада у формі шпигунства".

Економічна правда запускає ютуб-канал. Підпишись, щоб не пропустити

Українська правда
Теми: ХарківшпигунствоРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ще три країни ЄС закликали своїх громадян залишити Україну

"Welcome to hell!" ЗСУ обіцяють дати відсіч агресору Стінгерами, Джавелінами та NLAW

мапаВ Україну йде антициклон Інго

Венедіктова кличе Ярославського в Україну: Обіцяю, все буде по закону

фото, відео, доповненоУ Києві проходить Марш єдності за Україну

фото, доповненоНа Херсонщині пройшли навчання, Зеленський спостерігав

Усі новини...
Харків
"Харків – це Україна": марш, який хотіли заборонити, зібрав понад 5 тисяч осіб
Силовики викрили "серійного" псевдомінера
Харків радить скасувати "Марш єдності". Організатори обіцяють все одно провести
Останні новини
19:45
Інцидент з американським атомним підводним човном: Росія звинувачує США
19:14
Байден і Путін провели переговори на тлі загрози війни
19:03
США вивозять із України близько 150 військових інструкторів
18:42
Авіакомпанія KLM зупинила польоти в Україну
18:37
Суд арештував 4 спільників Трубіцина з альтернативою застави
18:29
Макрон провів нову тривалу розмову з Путіним, обговорювали Україну
18:25
Ще три країни ЄС закликали своїх громадян залишити Україну
18:22
Фонд Сороса купив частку у стартапі з виробництва електромобілів
18:12
Шмигаль: дезінформація й паніка – найстрашніший елемент гібридної війни
17:57
У Сенаті США пропонують покарати Білорусь у разі сприяння агресії РФ проти України
Усі новини...