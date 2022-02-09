Харків’янина погрозами змусили шпигувати для російських спецслужб
Середа, 9 лютого 2022, 12:52
Контррозвідники Служби безпеки у Харківській області викрили місцевого мешканця, який був завербований російськими спецслужбами.
Джерело: СБУ
Деталі: Залучили до "співробітництва" харків’янина під час заробітків у Росії, застосовуючи "погрози та психологічний тиск".
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Від нього вимагали збирати і передавати російським кураторам актуальну інформацію у сфері оборони. Зокрема, відомості про військові об’єкти в Харківській області, їх дислокацію, чисельність, особовий склад, наявне озброєння, систему охорони та оборони.
Росіяни вимагали шпигувати через "погрози репресіями" стосовно родичів українця, які залишилися в РФ.
СБУ повідомляє, що змогла запобігти передачі відомостей росіянам.
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Справу відкрили за статтею "Державна зрада у формі шпигунства".
Українська правда