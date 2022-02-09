Харків’янина погрозами змусили шпигувати для російських спецслужб

Контррозвідники Служби безпеки у Харківській області викрили місцевого мешканця, який був завербований російськими спецслужбами.

Джерело: СБУ

Деталі: Залучили до "співробітництва" харків’янина під час заробітків у Росії, застосовуючи "погрози та психологічний тиск".

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Від нього вимагали збирати і передавати російським кураторам актуальну інформацію у сфері оборони. Зокрема, відомості про військові об’єкти в Харківській області, їх дислокацію, чисельність, особовий склад, наявне озброєння, систему охорони та оборони.

Росіяни вимагали шпигувати через "погрози репресіями" стосовно родичів українця, які залишилися в РФ.

СБУ повідомляє, що змогла запобігти передачі відомостей росіянам.

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Справу відкрили за статтею "Державна зрада у формі шпигунства".