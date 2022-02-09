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Адвоката і топ-менеджера київського банку впіймали на хабарі

Середа, 9 лютого 2022, 14:14
Фото: Київська прокуратура

Адвоката і топ-менеджера одного із столичних банків викрили на одержанні хабара за вплив на прийняття рішення співробітниками Нацбанку України.

Джерело: повідомлення Київської міської прокуратури 

Дослівно: "Операційний директор одного зі столичних банків у змові з керівником адвокатського об’єднання вимагали від представника приватної фірми 5 тис. доларів США неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення співробітниками НБУ про надання вказаному товариству дозвільних документів на здійснення діяльності з фінансового лізингу, а також включення товариства у відповідний реєстр". 

Деталі: Повідомляється, що адвоката та представника банку затримали під час одержання другої частини хабара у сумі 2, 5 тис. доларів США.

Затриманим повідомили про підозру та наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. 

Справа порушена за статтею "Зловживання впливом"  ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Українська правда
Теми: прокуратураКиївкорупція
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