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Адвоката і топ-менеджера київського банку впіймали на хабарі

Середа, 9 лютого 2022, 13:14
Адвоката і топ-менеджера київського банку впіймали на хабарі
Фото: Київська прокуратура

Адвоката і топ-менеджера одного із столичних банків викрили на одержанні хабара за вплив на прийняття рішення співробітниками Нацбанку України.

Джерело: повідомлення Київської міської прокуратури 

Дослівно: "Операційний директор одного зі столичних банків у змові з керівником адвокатського об’єднання вимагали від представника приватної фірми 5 тис. доларів США неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення співробітниками НБУ про надання вказаному товариству дозвільних документів на здійснення діяльності з фінансового лізингу, а також включення товариства у відповідний реєстр". 

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Деталі: Повідомляється, що адвоката та представника банку затримали під час одержання другої частини хабара у сумі 2, 5 тис. доларів США.

Затриманим повідомили про підозру та наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. 

Справа порушена за статтею "Зловживання впливом"  ч. 3 ст. 369-2 КК України.

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Українська правда
Теми: прокуратураКиївкорупція
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