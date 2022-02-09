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Угоду про "відкрите небо" з ЄС внесли на ратифікацію в Раді

Євген КізіловСереда, 9 лютого 2022, 16:53
фото Getty Images

У Верховній раді зареєстрували проєкт Закону про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про спільний авіаційний простір.

Як повідомляє "Європейська правда", текст законопроєкту розміщено на сайті парламенту.

Станом на 9 лютого вказано, що документ опрацьовується у профільному комітеті, який згодом має рекомендувати його до голосування.

Україна та ЄС підписали довгоочікувану угоду про Спільний авіаційний простір, відому як угоду про "відкрите небо", 12 жовтня 2021 року.

Угода має на меті урівняти в деяких правах українські та європейські авіакомпанії, зняти монополію на окремі маршрути, встановлену двосторонніми договорами, полегшити відкриття нових маршрутів між українськими та європейськими містами, та як наслідок – має зменшити ціни на квитки.

Угода була парафована ще у 2013 році, проте досі не була підписана через британсько-іспанську суперечку щодо належності Гібралтара.

Більше на цю тему читайте у статті: Секрети "відкритого неба": що змінить та чим загрожує авіаційна угода з ЄС

Дивіться також відеоблог редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка, який простою мовою розповів все про майбутні зміни у авіасполученні з ЄС.

Теми: авіаЄСУкраїнаВерховна Рада
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