Угоду про "відкрите небо" з ЄС внесли на ратифікацію в Раді

У Верховній раді зареєстрували проєкт Закону про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про спільний авіаційний простір.

Як повідомляє "Європейська правда", текст законопроєкту розміщено на сайті парламенту.

Станом на 9 лютого вказано, що документ опрацьовується у профільному комітеті, який згодом має рекомендувати його до голосування.

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Україна та ЄС підписали довгоочікувану угоду про Спільний авіаційний простір, відому як угоду про "відкрите небо", 12 жовтня 2021 року.

Угода має на меті урівняти в деяких правах українські та європейські авіакомпанії, зняти монополію на окремі маршрути, встановлену двосторонніми договорами, полегшити відкриття нових маршрутів між українськими та європейськими містами, та як наслідок – має зменшити ціни на квитки.

Угода була парафована ще у 2013 році, проте досі не була підписана через британсько-іспанську суперечку щодо належності Гібралтара.

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