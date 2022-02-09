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Незаконне постачання гранат з Росії: завершили розслідування щодо Захарченка і Ко

Середа, 9 лютого 2022, 16:18
Незаконне постачання гранат з Росії: завершили розслідування щодо Захарченка і Ко
Ексміністр МВС Віталій Захарченко. фото UA.NEWS

Державне бюро розслідувань завершило розслідування стосовно екскерівництва МВС України у справі незаконного постачання гранат з Росії.

Джерело: ДБР, Офіс генпрокурора

Дослівно ДБР: "Сторону захисту повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до його матеріалів для ознайомлення. Після завершення ознайомлення - обвинувальний акт буде направлено до суду".

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Деталі: Крім цього зазначається, що за результатами здійснення спеціального досудового розслідування, слідчі ДБР повідомили про зміну раніше оголошеної підозри колишнім міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку, його заступнику та начальнику Департаменту матеріального забезпечення МВС України.

У січні 2014 року експосадовці незаконно постачали з території Російської Федерації до України ручні газові гранати "Дрейф-2"; світло-шумові гранати "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М"; ручні димові гранати.

Вказані спецзасоби не пройшли експертизи щодо можливості та порядку їх застосування до людей, однак були застосовані підрозділами МОП "Беркут" МВС України проти учасників акцій протесту в центрі Києва.

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Зокрема 18 та 19 лютого 2014 року російські гранати заподіяли тілесні ушкодження 127 особам.

Також посадовці розтратили 1 млн грн бюджетних коштів під час розмитнення зазначених спецзасобів.

Екскерівництво МВС підозрюється у перевищенні влади за попередньою змовою групою осіб та розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Окрім цього, начальник Департаменту матеріального забезпечення МВС України також підозрюється у пособництві незаконному перешкоджанню проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій під час Революції Гідності.

За клопотанням слідчих ДБР, погоджених прокурором, підозрюваним заочно обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Після ознайомлення стороною захисту із матеріалами провадження обвинувальний акт буде направлено до суду для розгляду по суті.

Теми: ЄвромайданДБРОфіс генпрокурора
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