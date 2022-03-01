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Маккартні висловився на підтримку України

Вівторок, 1 березня 2022, 00:52

Сер Пол Маккартні висловився на підтримку України.

Джерело: Twitter Маккартні.

Дослівно: "Згадую, як грав для наших друзів в Україні на Майдані Незалежності у 2008 році, та думаю про них у ці важкі часи. Ми шлемо свою любов і підтримку". 

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