Сер Пол Маккартні висловився на підтримку України.

Джерело: Twitter Маккартні.

Дослівно: "Згадую, як грав для наших друзів в Україні на Майдані Незалежності у 2008 році, та думаю про них у ці важкі часи. Ми шлемо свою любов і підтримку".

Remembering playing for our friends in Ukraine in Independence Square in 2008 and thinking of them in these difficult times. We send our love and support. 🇺🇦 #StandWithUkraine 1/2 pic.twitter.com/aGTQ3xW9KX