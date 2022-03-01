Протягом доби Захід надав Україні тисячі одиниць зброї та 340 млн євро допомоги
Вівторок, 1 березня 2022, 02:37
Україна продовжує отримувати допомогу від своїх західних партнерів для протистояння російській агресії.
Джерело: Центр протидії дезинформації при РНБО у Telegram
Деталі: Окрім озвученої кількості озброєння, є й така зброя, про яку деталі не розголошуються. Так, вказано лише, що у понеділок Австралія передала Україні летальну військову допомогу, а ЄС – летальну зброю на суму 450 млн євро.
Проте є більш повна інформація про наступні країни:
- Норвегія – 230 млн доларів гуманітарної допомоги;
- Італія – 110 млн євро;
- Бельгія – 3 тисячі автоматичних гвинтівок та 200 одиниць протитанкової зброї;
- Німеччина – протитанкова зброя та 500 зенітних ракет Stinger;
- Чехія – зброя та техніка на суму 18 млн доларів;
- Швеція – 5 тисяч одиниць протитанкової зброї.
Дослівно: "Дякуємо! Україна цього не забуде!"
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