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Протягом доби Захід надав Україні тисячі одиниць зброї та 340 млн євро допомоги

Світлана КізіловаВівторок, 1 березня 2022, 01:37
Протягом доби Захід надав Україні тисячі одиниць зброї та 340 млн євро допомоги

Україна продовжує отримувати допомогу від своїх західних партнерів для протистояння російській агресії.

Джерело: Центр протидії дезинформації при РНБО у Telegram

Деталі:  Окрім озвученої кількості озброєння, є й така зброя, про яку деталі не розголошуються. Так, вказано лише, що у понеділок Австралія передала Україні летальну військову допомогу, а ЄС – летальну зброю на суму 450 млн євро.

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Проте є більш повна інформація про наступні країни:

  • Норвегія – 230 млн доларів гуманітарної допомоги;
  • Італія – 110 млн євро;
  • Бельгія – 3 тисячі автоматичних гвинтівок та 200 одиниць протитанкової зброї;
  • Німеччина – протитанкова зброя та 500 зенітних ракет Stinger;
  • Чехія – зброя та техніка на суму 18 млн доларів;
  • Швеція – 5 тисяч одиниць протитанкової зброї.

Дослівно: "Дякуємо! Україна цього не забуде!"

Теми: зброявійнаЄСКанада
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