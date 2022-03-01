Протягом доби Захід надав Україні тисячі одиниць зброї та 340 млн євро допомоги

Україна продовжує отримувати допомогу від своїх західних партнерів для протистояння російській агресії.

Джерело: Центр протидії дезинформації при РНБО у Telegram

Деталі: Окрім озвученої кількості озброєння, є й така зброя, про яку деталі не розголошуються. Так, вказано лише, що у понеділок Австралія передала Україні летальну військову допомогу, а ЄС – летальну зброю на суму 450 млн євро.

Проте є більш повна інформація про наступні країни:

Норвегія – 230 млн доларів гуманітарної допомоги;

Італія – 110 млн євро;

Бельгія – 3 тисячі автоматичних гвинтівок та 200 одиниць протитанкової зброї;

Німеччина – протитанкова зброя та 500 зенітних ракет Stinger ;

; Чехія – зброя та техніка на суму 18 млн доларів;

Швеція – 5 тисяч одиниць протитанкової зброї.

Дослівно: "Дякуємо! Україна цього не забуде!"