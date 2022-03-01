Сєвєродонецький "Азот" зупинив виробництво і не становить небезпеки – Group DF
Сєвєродонецький "Азот" як хімічне підприємство не становить жодної небезпеки, оскільки на заводі повністю зупинили виробництво з початком військових дій.
Джерело: заява Group DF у Facebook
Дослівно: "Зараз "Сєвєродонецький "Азот" як хімічне підприємство не становить жодної небезпеки для мешканців міста та регіону.
На підприємстві було повністю вироблено (перероблено) аміак та звільнено аміакосховище.
У зв'язку з початком військових дій на заводі повністю зупинено виробництво: зупинились всі ключові цехи, завод припинив виготовляти добрива".
"Служба безпеки та технічна служба заводу провела повний додатковий огляд усіх виробничих цехів та складів підприємства щодо наявності небезпечних хімічних речовин — такі речовини на території підприємства відсутні".
Деталі: у повідомленні Group DF йдеться про те, що залишки готової продукції (добрива) та хімікати, що знаходилися на території заводу, у повному обсязі вивезені з території підприємства за межі Луганської області.