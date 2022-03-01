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Сєвєродонецький "Азот" зупинив виробництво і не становить небезпеки – Group DF

Ольга Глущенко Вівторок, 1 березня 2022, 03:11
фото: Group DF

Сєвєродонецький "Азот" як хімічне підприємство не становить жодної небезпеки, оскільки на заводі повністю зупинили виробництво з початком військових дій.

Джерело: заява Group DF у Facebook

Дослівно: "Зараз "Сєвєродонецький "Азот" як хімічне підприємство не становить жодної небезпеки для мешканців міста та регіону.

На підприємстві було повністю вироблено (перероблено) аміак та звільнено аміакосховище.

У зв'язку з початком військових дій на заводі повністю зупинено  виробництво: зупинились всі ключові цехи, завод припинив виготовляти добрива".

"Служба безпеки та технічна служба заводу провела повний додатковий огляд усіх виробничих цехів та складів підприємства щодо наявності небезпечних хімічних речовин — такі речовини на території підприємства відсутні".

Деталі: у повідомленні Group DF йдеться про те, що залишки готової продукції (добрива) та хімікати, що знаходилися на території заводу, у повному обсязі вивезені з території підприємства за межі Луганської області.

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Теми: Луганська область
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