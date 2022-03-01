Help Ukraine: волонтери знайшли спосіб закуповувати потрібне для армії та МОЗ
Ініціатива "Help Ukraine" заручилася підтримкою німецького благодійного фонду Ernst Prost Foundation для закупівлі необхідного для Збройних сил та Міністерства охорони здоров'я України.
Джерело: благодійний фонд Help Ukraine
Дослівно: "Ура, є куди надійно переказувати гроші!
Зараз величезна проблема з відправкою грошей в Україну: гроші у нас є, а купити щось за безготівким розрахунком дуже складно. Медичні склади майже порожні. Ми нарешті знайшли німецький благодійний фонд, який зможе закуповувати потрібне ЗСУ та МОЗ".
Деталі: Якщо ви фізособа – сллачуйте кредиткою, а якщо ви компанія – переводьте кошти з позначкою "Help Ukraine" сюди: IBAN: DE64600501010405449204, BIC/SWIFT-CODE: SOLADEST60
Як повідомляється, волонтери закуповують у Європі та по всьому світу те, що зараз гостро необхідне армії, – і відправляють це завдяки ROZETKA, Нова пошта та TIS в Україну зеленим коридором. Розподілом допомоги займаються ЗСУ, МОЗ та ОП: шлють туди, де найбільше треба.
Списки необхідного постійно оновлюються на сайті www.helpukraine.center.
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