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Help Ukraine: волонтери знайшли спосіб закуповувати потрібне для армії та МОЗ

Севгіль Мусаєва, Олена РощінаВівторок, 1 березня 2022, 02:19

Ініціатива "Help Ukraine" заручилася підтримкою німецького благодійного фонду Ernst Prost Foundation для закупівлі необхідного для Збройних сил та Міністерства охорони здоров'я України.

Джерело: благодійний фонд Help Ukraine

Дослівно: "Ура, є куди надійно переказувати гроші!

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Зараз величезна проблема з відправкою грошей в Україну: гроші у нас є, а купити щось за безготівким розрахунком дуже складно. Медичні склади майже порожні. Ми нарешті знайшли німецький благодійний фонд, який зможе закуповувати потрібне ЗСУ та МОЗ".

Деталі: Якщо ви фізособа – сллачуйте кредиткою, а якщо ви компанія – переводьте кошти з позначкою "Help Ukraine" сюди: IBAN: DE64600501010405449204, BIC/SWIFT-CODE: SOLADEST60

 

Як повідомляється, волонтери закуповують у Європі та по всьому світу те, що зараз гостро необхідне армії, – і відправляють це завдяки ROZETKA, Нова пошта та TIS в Україну зеленим коридором. Розподілом допомоги займаються ЗСУ, МОЗ та ОП: шлють туди, де найбільше треба.

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Списки необхідного постійно оновлюються на сайті www.helpukraine.center.

Теми: волонтеривійнаарміяМОЗ
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