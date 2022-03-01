ООН: Понад 500 тисяч українців стали біженцями після нападу РФ
Вівторок, 1 березня 2022, 04:57
Понад пів мільйона біженців виїхали з України після нападу Росії, а ще 160 тисяч - стали внутрішньо переміщеними особами.
Джерело: заступник генсека ООН в гуманітарних справах Мартін Гріффітс під час засідання Ради Безпеки ООН, якого цитує "Укрінформ"
Деталі: Крім того, за даними Управління Верховного комісара з прав людини ООН, підтверджено щонайменше 406 постраждалих і 102 загиблих серед цивільних в Україні.
Гріффітс зауважив, що реальні цифри можуть бути більшими.
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