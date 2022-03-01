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ООН: Понад 500 тисяч українців стали біженцями після нападу РФ

Анастасія КалатурВівторок, 1 березня 2022, 03:57
ООН: Понад 500 тисяч українців стали біженцями після нападу РФ
ФОТО: GETTY

Понад пів мільйона біженців виїхали з України після нападу Росії, а ще 160 тисяч - стали внутрішньо переміщеними особами.

Джерело: заступник генсека ООН в гуманітарних справах Мартін Гріффітс під час засідання Ради Безпеки ООН, якого цитує "Укрінформ"

Деталі: Крім того, за даними Управління Верховного комісара з прав людини ООН, підтверджено щонайменше 406 постраждалих і 102 загиблих серед цивільних в Україні.

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Гріффітс зауважив, що реальні цифри можуть бути більшими.

Теми: ООН
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