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Мільйон людей підписали петицію з вимогою зупинити війну РФ з Україною

Вівторок, 1 березня 2022, 05:50
Мільйон людей підписали петицію з вимогою зупинити війну РФ з Україною
ФОТО: GETTY

Станом на ранок 1 березня 1 066 895 людей підписали петицію з вимогою зупинити війну РФ з Україною.

Джерело: петиція на сайті change.org

Деталі: Зазначається, що наступна мета 1,5 млн підписів.

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Передісторія: Петицію запустив правозахисник Лев Пономарьов. У ній вимагається негайне припинення вогню з боку Збройних сил Росії та їх виведення з території України. Всіх, хто ухвалював рішення про початок бойових дій на сході України, санкціонував агресивну та таку, що виправдовує війну, пропаганду в російських медіа, залежних від влади, вважають військовими злочинцями.

Теми: війнаРосія
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