Мільйон людей підписали петицію з вимогою зупинити війну РФ з Україною

Станом на ранок 1 березня 1 066 895 людей підписали петицію з вимогою зупинити війну РФ з Україною.

Джерело: петиція на сайті change.org

Деталі: Зазначається, що наступна мета 1,5 млн підписів.

Передісторія: Петицію запустив правозахисник Лев Пономарьов. У ній вимагається негайне припинення вогню з боку Збройних сил Росії та їх виведення з території України. Всіх, хто ухвалював рішення про початок бойових дій на сході України, санкціонував агресивну та таку, що виправдовує війну, пропаганду в російських медіа, залежних від влади, вважають військовими злочинцями.