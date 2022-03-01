Ніч на перше березня у Києві пройшла без великих боїв, у місті заборонили продаж алкоголю.

Джерело: КМДА.

Дослівно: "Ніч проти 1 березня у столиці та на підступах до міста минула спокійно, відбулося кілька сутичок бійців тероборони з диверсантами.

Міські служби наразі обладнують захисні споруди на в'їздах у столицю. Міська інфраструктура працює, подається світло, тепло та вода. Лікарні працюють у посиленому режимі та забезпечені всім необхідним".

У Києві ніч минула спокійно. Заборонили продаж алкоголю З 1 березня у столиці заборонено продаж алкоголю, його заберуть з усіх поличок в магазинах.