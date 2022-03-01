В країні війна: мер Черкас закликав готуватися до оборони
Вівторок, 1 березня 2022, 10:42
Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав містян готуватися до оборони міста, тому що в країні війна.
Джерело: відеозвернення Бондаренка
Пряма мова: "Сьогодні (1 березня) мною буде підписано розпорядження про заборону продажу алкоголю в магазинах. Це для безпеки. Ситуація контрольована.
Головне на сьогодні - це безпека громадян і готуватися до оборони міста. Як би це не звучало, ми маємо готуватися до усіх подій, тому що в країні війна".
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