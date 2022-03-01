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Місто у Франції прикрасило свою статую Свободи українським прапором

"Європейська правда"Вівторок, 1 березня 2022, 10:04
Місто у Франції прикрасило свою статую Свободи українським прапором
фото - FB-сторінка мера Еріка Штрауманна

Містечко Кольмар на сході Франції прикрасило копію нью-йоркської статуї Свободи українським прапором, щоб висловити солідарність з Україною. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє France Info.

Прапор вивісили на статуї, що стоїть на в’їзді до міста, з ініціативи мерії 28 лютого. 

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Мер Ерік Штрауманн опублікував фото на своїй сторінці. 

Копія американської статуї у Кольмарі має висоту 12 метрів, її встановили у 2004 році. 

Як повідомлялося, влада чеської столиці Праги на знак солідарності з Україною розмістила українські прапори на усьому муніципальному транспорті.

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Акцію солідарності з Україною у Таллінні 26 лютого називають чи не найбільшою в історії країни. 

Теми: війнаФранція
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