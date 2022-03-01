Місто у Франції прикрасило свою статую Свободи українським прапором
Вівторок, 1 березня 2022, 11:04
Містечко Кольмар на сході Франції прикрасило копію нью-йоркської статуї Свободи українським прапором, щоб висловити солідарність з Україною.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє France Info.
Прапор вивісили на статуї, що стоїть на в’їзді до міста, з ініціативи мерії 28 лютого.
Мер Ерік Штрауманн опублікував фото на своїй сторінці.
Копія американської статуї у Кольмарі має висоту 12 метрів, її встановили у 2004 році.
Як повідомлялося, влада чеської столиці Праги на знак солідарності з Україною розмістила українські прапори на усьому муніципальному транспорті.
Акцію солідарності з Україною у Таллінні 26 лютого називають чи не найбільшою в історії країни.
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