Мер Чернігова оголосив премію за знищену техніку і вбитих окупантів

Мер Чернігова Владислав Атрощенко оголосив премію за знищення на території міста ворожої техніки і знешкодження окупантів.

Джерело: Атрощенко у Facebook

Дослівно: "Особиста премія від мене за спалений БТР – 150 тис грн, БМП – 200 000, танк – 250 000, полонені або вбиті рашистсько-фашистські окупанти 300$ за кожного".

Він також закликав мешканців самоорганізуватися і всіляко допомагати обороні міста.

Що передувало: У вівторок на територію Чернігівської області зайшли білоруські війська.