Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Мер Чернігова оголосив премію за знищену техніку і вбитих окупантів

Катерина ТищенкоВівторок, 1 березня 2022, 10:55
Мер Чернігова оголосив премію за знищену техніку і вбитих окупантів
МЕР ЧЕРНІГОВА ВЛАДИСЛАВ АТРОШЕНКО. ФОТО З FACEBOOK-СТОРІНКИ

Мер Чернігова Владислав Атрощенко оголосив премію за знищення на території міста ворожої техніки і знешкодження окупантів.

Джерело: Атрощенко у Facebook

Реклама:

Дослівно: "Особиста премія від мене за спалений БТР – 150 тис грн, БМП – 200 000, танк – 250 000, полонені або вбиті рашистсько-фашистські окупанти 300$ за кожного".

Він також закликав мешканців самоорганізуватися і всіляко допомагати обороні міста.

Що передувало: У вівторок на територію Чернігівської області зайшли білоруські війська.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Чернігіввійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Чернігів
СБУ показала ракету, якою росіяни вдарили по драмтеатру в Чернігові
Удар по Чернігову: кількість постраждалих зросла до 156, рятувальну операцію завершили
Боррель про атаку РФ на Чернігів: Боягузливий удар по цивільних
Останні новини
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
Усі новини...
Реклама: