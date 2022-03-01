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Мер Чернігова оголосив премію за знищену техніку і вбитих окупантів

Катерина ТищенкоВівторок, 1 березня 2022, 11:55
МЕР ЧЕРНІГОВА ВЛАДИСЛАВ АТРОШЕНКО. ФОТО З FACEBOOK-СТОРІНКИ

Мер Чернігова Владислав Атрощенко оголосив премію за знищення на території міста ворожої техніки і знешкодження окупантів.

Джерело: Атрощенко у Facebook

Дослівно: "Особиста премія від мене за спалений БТР – 150 тис грн, БМП – 200 000, танк – 250 000, полонені або вбиті рашистсько-фашистські окупанти 300$ за кожного".

Він також закликав мешканців самоорганізуватися і всіляко допомагати обороні міста.

Що передувало: У вівторок на територію Чернігівської області зайшли білоруські війська.

Теми: Чернігіввійна
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