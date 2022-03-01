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Прикордонникам у західних областях терміново потрібні техніка і водії

Валентина РоманенкоВівторок, 1 березня 2022, 12:57
Прикордонникам у західних областях терміново потрібні техніка і водії

Прикордонникам у західних областях України терміново потрібні техніка підвищеної прохідності та водії.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Прикордонники звертаються до усіх небайдужих з проханням допомогти з повнопривідною легковою та вантажною автомобільною технікою, пасажирськими автобусами.

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Зазначений транспорт необхідний для виконання бойових завдань з оборони нашої держави. А також звертаємося до громадян, які мають можливість при необхідності здійснити перевезення особового складу та вантажів власним автотранспортом.

Якщо можете допомогти, телефонуйте:

(067)-927-02-64 - Чернівецький прикордонний загін;

ВІДЕО ДНЯ

(050)-236-51-56 - Мукачівський прикордонний загін;

(068)-598-48-75 - Чопський прикордонний загін;

(068)-649-24-95 - Львівський прикордонний загін;

(067)-680-68-41 - м. Великі Мости, Кінологічний навчальний центр (Львівська область);

(098)-573-33-44 - Луцький прикордонний загін;

Теми: війнакордонПрикордонна служба
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