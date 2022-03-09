Роспропаганда виправдовує авіаудар по пологовому будинку в Маріуполі 

Низка діячів російської державної пропаганди намагаються через взаємосуперечливі фейки виправдати бомбардування російськими літаками дитячої лікарні та пологового будинку в Маріуполі.

Джерело: ресурси російської пропаганди

Деталі: Російський державний пропагандист Володимир Соловйов у своєму telegram-каналі заявив, що бомбардування пологового будинку в Маріуполі російською авіацією – це "постановка".

Водночас він стверджує, що в пологовому будинку були не породіллі з лікарями, а бійці батальйону "Азов", які, мовляв, ще 5 березня вигнали вагітних жінок, лікарів та породіль із дітьми та влаштували свою вогневу точку в будівлі.

Соловйов каже, що відео зруйнованих корпусів лікарні та пологового будинку – це фейк, на який нібито "зігнали для змонтованого відео дівчат", які грали роль породіль.

У низці російських telegram-каналів, що використовуються в інформаційній війні проти Україні, також поширюють безпідставні твердження, що "українські нацисти" вигнали всіх лікарів задовго до авіаудару та влаштували свою вогневу точку в лікарні й пологовому будинку. Із повідомлень випливає, що авіація окупаційних військ РФ, мовляв, мала підстави здійснювати такий авіаналіт.

Водночас на державному телеканалі "Росія-1", де Соловйов працює ведучим ток-шоу, заявили, що насправді авіаудар у Маріуполі здійснив "Правий сектор", а не російська авіація.

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