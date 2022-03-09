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Росіяни скинули бомби на селище в Бучанському районі: загинула дівчина, є поранені

Катерина ТищенкоСереда, 9 березня 2022, 23:24
Росіяни скинули бомби на селище в Бучанському районі: загинула дівчина, є поранені
Пісківка, фото поліції

Внаслідок авіаудару по селищу Пісківка на Київщині загинула дівчина, двох людей поранено, зруйновано 9 будинків.

Джерело: Нацполіція

 

Дослівно: "8 березня о 21.30 російська авіація завдала удару по селищу Пісківка в Бучанському районі.

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Ворог скинув бомби на житлові будинки мирного населеного пункту.    

Загинула 20-річна дівчина, двох людей поранено, знищено 9 житлових будинків".

 

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Теми: Київська областьвійнаРосія
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