Росіяни скинули бомби на селище в Бучанському районі: загинула дівчина, є поранені

Внаслідок авіаудару по селищу Пісківка на Київщині загинула дівчина, двох людей поранено, зруйновано 9 будинків.

Джерело: Нацполіція

Дослівно: "8 березня о 21.30 російська авіація завдала удару по селищу Пісківка в Бучанському районі.

Реклама:

Ворог скинув бомби на житлові будинки мирного населеного пункту.

Загинула 20-річна дівчина, двох людей поранено, знищено 9 житлових будинків".