Росіяни скинули бомби на селище в Бучанському районі: загинула дівчина, є поранені
Середа, 9 березня 2022, 23:24
Внаслідок авіаудару по селищу Пісківка на Київщині загинула дівчина, двох людей поранено, зруйновано 9 будинків.
Джерело: Нацполіція
Дослівно: "8 березня о 21.30 російська авіація завдала удару по селищу Пісківка в Бучанському районі.
Ворог скинув бомби на житлові будинки мирного населеного пункту.
Загинула 20-річна дівчина, двох людей поранено, знищено 9 житлових будинків".
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