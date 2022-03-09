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У РФ обурені, що TikTok обмежив відео з Путіним, вимагають пояснень

Світлана КізіловаСереда, 9 березня 2022, 23:29
Скрин з відео Wylsacom

Роскомнагляд вимагає від китайської соціальної мережі Тік-Ток "негайно зняти обмеження" з відеозапису звернення президента країни-агресора Володимира Путіна.

Джерело: РКН

Дослівно: "За даними відомства, адміністрація TikTok обмежила доступ до аудіодоріжки вказаного відео для іноземних користувачів".

Деталі: РКН хоче, щоб китайська платформа роз'яснила причину блокування звуку Путіна.

У повідомленні зазначено, що такі дії адміністрації сервісу нібито докорінно порушують ключові принципи вільного поширення інформації та безперешкодного доступу до неї.

Довідка: У TikTok при публікації відео аудіодоріжка до нього стає доступною іншим користувачам – для створення нових відео в тому числі.

Завдяки звукам у цій соцмережі часто виникають тренди, що поширюються на величезну аудиторію. При цьому звук-тренд підвищує популярність оригінального відео. При блокуванні звуку для великої кількості користувачів охоплення стає мінімальним.

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Нагадаємо:

TikTok призупинив поширення нового контенту в Росії та заборонив росіянам прямі ефіри через новий закон про цензуру, підписаний Володимиром Путіним. У компанії тоді зазначили, що й надалі відслідковуватимуть ситуацію і прийматимуть рішення, виходячи з неї.

Теми: інтернетПутінРосія
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