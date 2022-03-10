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Зеленський не розуміє, що ще потрібно від України для членства в ЄС

Альона Мазуренко Четвер, 10 березня 2022, 21:12

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна заслуговує на членство у Європейському Союзі і це можна зробити швидко.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю DIE ZEIT

Пряма мова: "Це можна зробити швидко. Україна і так дуже тісно інтегрована з Євросоюзом.

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Наші люди абсолютно цінують свободу і демократію. Ми довели це навіть у повномасштабній війні. Що ще потрібно?

Євросоюз отримає за рахунок членства України до свого складу націю, яка на сьогодні є ключовим борцем на континенті за свободу, за демократію, за рівність, а отже і за Європу. А для України – це завершення дуже довгого шляху до європейської спільноти, частиною якої ми є історично".

Передісторія: 

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Теми: ЄСЄвропаЗеленськийУкраїна
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