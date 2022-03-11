Зеленський не розуміє, що ще потрібно від України для членства в ЄС
П'ятниця, 11 березня 2022, 00:12
Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна заслуговує на членство у Європейському Союзі і це можна зробити швидко.
Джерело: Зеленський в інтерв’ю DIE ZEIT
Пряма мова: "Це можна зробити швидко. Україна і так дуже тісно інтегрована з Євросоюзом.
Наші люди абсолютно цінують свободу і демократію. Ми довели це навіть у повномасштабній війні. Що ще потрібно?
Євросоюз отримає за рахунок членства України до свого складу націю, яка на сьогодні є ключовим борцем на континенті за свободу, за демократію, за рівність, а отже і за Європу. А для України – це завершення дуже довгого шляху до європейської спільноти, частиною якої ми є історично".
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