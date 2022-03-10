Резніков попросив військовозобов’язаних "не губитися"

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав усіх військовозобов’язаних українців "не губитися".

Джерело: Міністр оборони Олексій Резніков на Facebook.

Дослівно: "Хочу звернутися до усіх військовозобов’язаних українців.

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В державі оголошено воєнний стан, триває мобілізація. Командування Збройних Сил просить вас не втрачати контакт. Будьте на зв‘язку, не губіться. Ви потрібні країні!

Якщо ви переїхали з родинами до інших регіонів, повідомте місцевий центр комплектування та соціальної підтримки. Ніхто не буде забирати непідготовлених людей до армії і відправляти на фронт. У цьому немає жодного сенсу. Навпаки.

Наша армія зупиняє більш чисельного ворога, тому що вона вмотивована, краще навчена і озброєна. Ми не переможемо Росію кількістю. Ми здолаємо її якістю.

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До бойових підрозділів будуть відправлятися ті, хто має відповідні навички, зброю та оснащення.

Просто будьте на контакті з центром комплектування по місцю фактичного проживання. Це потрібно не тільки для оборони, а загалом для країни та економіки. Щоб ми розуміли усі можливості і могли планувати".

Також міністр повідомив, що Україна цілодобово працює над посиленням своєї армії.

Він не захотів коментувати поставки зброї, але сказав, що прямують десятки тисяч шоломів та бронежилетів, медикаменти, інші важливі речі.

Зі слів Резнікова, армія формує додаткові резерви, укріплюється по усіх можливих напрямках.

Крім того, він нагадав, що понад 100 тис. українців вступило до лав тероборони. Також понад 200 тисяч українських громадян повернулися з Європи, щоб захищати свою країну. До того ж, є іноземні добровольці, які готові воювати з російським нацизмом.