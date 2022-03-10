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G7 просить виробників нафти і газу збільшити постачання, щоби замістити РФ

Четвер, 10 березня 2022, 21:14

Країни "Великої сімки"  закликали "збільшити постачання" нафти та газу, щоб стримати зростання цін на енергоносії та ризики дефіциту, викликані російським  вторгненням в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Figaro.

Як зазначається у заяві міністри енергетики країн G7, російське вторгнення має " сильні наслідки для міжнародних енергетичних ринків ", зокрема викликало "значне зростання" цін на нафту, газ і навіть на вугілля.

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"Ми з серйозним занепокоєнням відзначаємо тягар, який це покладає на домогосподарства, особливо на домогосподарства з низькими доходами, а також на бізнес і промисловість, зокрема в європейських країнах… и також визнаємо, що зростання цін буде найбільш різко відчутне в країнах, що розвиваються, які є чистими імпортерами енергії та чиї фінансові ресурси вже вичерпані", – стверджують міністри.

"Необхідно розглянути дієві заходи, щоб зупинити підвищення ціни на газ", – говориться у заяві.

"Велика сімка" закликає "країни-виробники нафти і газу діяти відповідально та переглянути свою здатність нарощувати поставки на міжнародні ринки, особливо коли виробництво не досягає повної потужності".

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Вони зазначають, наразі ключову роль у стабілізації цін на енергоносії має Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК), яка наразі відмовляється від збільшення видобутку, щоб розвантажити ринок.

Теми: нафтагазРосія
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