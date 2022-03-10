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Китай вперше назвав війну в Україні війною

Катерина ТищенкоЧетвер, 10 березня 2022, 22:23
Китай вперше назвав війну в Україні війною
міністр закордонних справ Китаю Ван І, Getty Images

Офіційний представник Китаю вперше назвав ситуацію в Україні війною.

Джерело: міністр закордонних справ Китаю Ван І під час відеоконференції зі своїм французьким колегою Жаном-Івом Ле Дріаном, повідомляє Reuters із посиланням на державну телекомпанію Китаю CCTV

Пряма мова: "Ми сподіваємося, що бойові дії та війна припиняться якнайшвидше".

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Деталі: Ван І закликав усі сторони вжити додаткових заходів для запобігання ескалації в Україні.

Китай утримується від того, щоб називати напад Росії на Україну "вторгненням" або засуджувати його.

Теми: КитайвійнаРосія
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