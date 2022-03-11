Окупанти вбили колишнього секретаря міськради Броварів
П'ятниця, 11 березня 2022, 00:38
Росіяни вбили колишнього секретаря та депутата Броварської міської ради Олексія Здоровця.
Джерело: мер Броварів Ігор Сапожко у Facebook
Дослівно: "Трагічна звістка про загибель від рук нелюдів-агресорів колишнього секретаря Броварської міської ради та депутата БМР 7-го скликання (ВО "Свобода") Олексія Здоровця надійшла сьогодні".
Деталі: За словами мера, Здоровець загинув в окупованій Новій Богданівці (Броварський район), де жив з дружиною та маленьким сином.
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