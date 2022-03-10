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Путін не проти прямих переговорів із Зеленським – глава МЗС Туреччини

Альона Мазуренко Четвер, 10 березня 2022, 22:43
Путін не проти прямих переговорів із Зеленським – глава МЗС Туреччини

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що президент Росії Володимир Путін не проти прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: CNN

Пряма мова: "Кажуть, що Зеленський готовий до такої зустрічі, і Путін у принципі не проти. Путін також повідомив про цю ідею президенту Ердогану".

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Деталі: Чавушоглу сказав про це президентові Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану після тристоронньої зустрічі міністрів закордонних справ України, Росії та Туреччини.

За його словами, зустріч міністрів закордонних справ України Дмитра Кулеби та голови МЗС РФ Сергія Лаврова, була принаймні початком: "Ніхто не повинен очікувати чудес від однієї зустрічі, але зустріч на рівні міністрів — це важливий початок".

Що було раніше: Президент Зеленський регулярно закликає президента країни-окупанта Володимира Путіна до прямих переговорів. Однак, Путін їх всіляко уникає. 

ВІДЕО ДНЯ

8 березня Зеленський вкотре заявив про готовність сідати за стіл переговорів з Путіним щодо закінчення війни Росії з Україною. 

Зеленський також заявив, що Володимир Путін помиляється, якщо думає, що українців можна зламати чи змусити здатися, а бажання знищити Україну він порівняв із хворобою.

Передісторія: 

  • 3-го березня президент Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, який почав війну проти України.

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Теми: ЗеленськийПутінЕрдоганвійна
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