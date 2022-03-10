Путін не проти прямих переговорів із Зеленським – глава МЗС Туреччини

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що президент Росії Володимир Путін не проти прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: CNN

Пряма мова: "Кажуть, що Зеленський готовий до такої зустрічі, і Путін у принципі не проти. Путін також повідомив про цю ідею президенту Ердогану".

Деталі: Чавушоглу сказав про це президентові Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану після тристоронньої зустрічі міністрів закордонних справ України, Росії та Туреччини.

За його словами, зустріч міністрів закордонних справ України Дмитра Кулеби та голови МЗС РФ Сергія Лаврова, була принаймні початком: "Ніхто не повинен очікувати чудес від однієї зустрічі, але зустріч на рівні міністрів — це важливий початок".