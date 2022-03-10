Усі розділи
Укр Рус EngКлуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США не буде надсилати військових, навіть якщо Росія застосує хімічну зброю в Україні

Денис КарловськийЧетвер, 10 березня 2022, 22:46
Джен Псакі на брифінгу в Білому домі. Фото: getty images

У Білому домі сказали, що американських військових не будуть надсилати до України в разі, якщо російські окупанти застосують хімічну зброю у війні проти України.

Джерело: брифінг речниці Білого дому Джен Псакі

Пряма мова журналістки: "Чи може стати застосування Росією хімічної зброї в Україні "червоною лінією" для США, щоби безпосередньо залучити американську армію?"

Пряма мова Псакі: "Ми вже безпосередньо залучені: ми надаємо збройну допомогу, що вартує кілька мільярдів доларів, гуманітарну допомогу тощо.

Щоби американські військовослужбовці приїхали до України і були безпосередньо залучені до війни проти Росії – таких намірів у нас немає.

Рішення президента США, що він не буде надсилати американських військових до України для війни з російською армією, не змінилося".

Деталі: Речниця сказала, що залучення американської армії в російсько-української війни загрожує серйозною ескалацією на рівні всього Північноатлантичного альянсу та, відповідно, всього світу. США не вважають, що це буде відповідати інтересам США та міжнародної безпеки.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Псакі додала, що в американської розвідки є чіткі дані щодо розробки Росією власних зразків біологічної та хімічної зброї. Однак, немає жодних доказів чи ознак того, що українська влада будь-коли намагалася розробляти біологічну чи хімічну зброю.

Якраз-таки навпаки, за її словами, влада США занепокоєна, що російські окупанти можуть застосувати хімічну зброю у війни проти України, створивши певну провокацію як привід для її застосування. Тому, вона зазначила, що Росія навмисне безпідставно звинувачує Україну в розробці біологічної зброї, щоби спробувати уникнути відповідальності за свої воєнні злочини щодо використання забороненої зброї.

Нагадаємо: Російська армія допомогала режиму президента Башара аль-Ассада у використанні хімічної зброї.

Передісторія: 

  • Раніше Псакі заявила, що Росія готується до застосування хімічної зброї в Україні.
  • Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав 10 березня, що він занепокоєний можливою хімічною атакою з боку російських військ в Україні.
  • 9 березня британські журналісти опублікували матеріал, що західні чиновники побоюються можливої підготовки російськими окупантами фейку для застосування хімічної зброї в Україні.
  • У російському міноборони 10 березня поширили фейкові наративи, що окупаційні війська в Україні буцімто викрили таємну розробку американцями біологічної зброї. Нібито українська влада заражала перелітних птахів смертельними вірусами й відпускала до Росії. Крім того, у російському міноборони заявили, що нібито Україна проводила у своїх лабораторіях експерименти зі штамами коронавірусу.

Теми: СШАРосіявійназброя
powered by lun.ua
Головне сьогодні

США нададуть Україні безпілотники, які мають лише дві країни

Біля театру в Маріуполі були написи "Діти" для пілотів авіації

Волонтери повідомляють, що українського парамедика "Тайру" взяли в полон

відео"Азов" показав відео полювання на танки РФ у Маріуполі

США оголосили про надання Україні систем ППО на прохання Зеленського

Російські війська знову обстріляли Київ: влучили в приватні будинки

Усі новини...
США
"Ви просили, він повернувся": Netflix почав транслювати “Слугу народу” в США
США нададуть Україні безпілотники, які мають лише дві країни
США оголосили про надання Україні систем ППО на прохання Зеленського
Останні новини
04:05
Росіяни вразили ракетами три судна Панами в Чорному морі
03:58
Окупанти можуть прикриватися журналістськими посвідченнями – ЦПД
03:04
В Охтирському районі на Сумщині ЗСУ "повибивали артилерійські позиції" ворога – голова ОДА
02:43
"Ви просили, він повернувся": Netflix почав транслювати “Слугу народу” в США
02:36
Графік евакуаційних потягів на 17 березня
02:15
Люди під пострілами гармат і розривами "Градів" залишали Маріуполь – мер
02:06
В Міноборони Британії пояснили, чому удари авіації РФ настільки неточні
01:56
Канада закриває своє небо для літаків із Білорусі
01:33
США будуть платити за інформацію про активи російських олігархів
01:26
Зеленський: Російська авіація цілеспрямовано скинула бомбу на драмтеатр у Маріуполі
Усі новини...