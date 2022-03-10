Twitter видалив дописи російського посольства про авіаудар по лікарні в Маріуполі
Соціальна мережа Twitter видалила дописи посольства Росії у Великій Британії про авіаудар по дитячій лікарні та пологовому будинку в Маріуполі за порушення правил щодо заперечення насильницьких подій.
Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".
У середу в результаті авіаудару по пологовому будинку та дитячій лікарні в місті загинули троє людей, серед яких одна дитина
"Ми вжили заходів щодо твітів, оскільки вони порушували правила Twitter, зокрема нашу політику щодо ненависницької та образливої поведінки, пов’язаних із запереченням насильницьких подій", – сказав представник Twitter.
В одному з твітів російське посольство опублікувало зображення з червоним написом "фейк" і заявило, що пологовий будинок не функціонував і використовується українськими збройними силами.
Як відомо, Росія після вторгнення в Україну заблокувала на своїй території іноземні соцмережі, в тому числі Twitter і Facebook.
Нагадаємо, 10 березня на пресконференції глава МЗС країни-окупанта Сєргєй Лавров зробив низку заяв. Серед іншого, він підтвердив, що Росія свідомо розбомбила пологовий будинок в Маріуполі.