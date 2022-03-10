Дуда: росіяни вчиняють злочини, що мають ознаки геноциду

Польські лідери наполягають на посилення санкції проти РФ за військові злочини та закликають противників прийняття України до ЄС змінити думку.

"У мене є докази численних злочинів, які я показую лідерам інших країн. Я буду говорити про ще більш жорсткі санкції. Я прошу лідерів, які не хочуть, щоб Україна була в ЄС, змінила свою позицію", - заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Як повідомляє Onet.pl, таку заяву польський прем’єр зробив напередодні засідання Європейської ради.

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"Це вже не звичайна війна, це різанина, це бійня… Останні два тижні шокували Європу, але чи справді вони змінили Європу? Чи справді вони зробили цей прорив у мисленні всіх? Сьогодні я запитаю про це всіх членів Європейської ради", - додає Моравецький.

Про покарання РФ за військові злочини говорив і президент Польщі Анджей Дуда.

Як повідомляє Польське радіо, президент Дуда висловив переконання, що винні у воєнних злочинах в Україні будуть покарані. За його словами, обстріл російськими військовими пологових лікарень та житлових будинків, є злочинами, що мають ознаки геноциду.

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"Я глибоко вірю, що злочинці відповідатимуть за це перед Міжнародним трибуналом, і що міжнародна спільнота зможе зробити це ефективно. Хочу запевнити, що ми, поляки, допомагаємо, щоб міжнародні прокурори могли ці докази зібрати, щоб процеси відбувалися і щоб винні у злочинах були покарані", – стверджує Дуда.