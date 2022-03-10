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Зеленський про Путіна: Він вкрай рідко спілкується з чесними людьми

Мазуренко Альона Четвер, 10 березня 2022, 23:24

Президент Володимир Зеленський вважає, що президент РФ Володимир Путін вкрай рідко допускає до себе чесних людей і бачить лише те, що приносять йому його найманці у "звітах".

Джерело: Зеленський в інтерв’ю DIE ZEIT

Зеленського запитали про що він подумав, коли Путін заявив, що захистить населення ОРДЛО від "геноциду" та звільнить Україну від нібито "нацистського правління".

Пряма мова: "Думаю, що він вкрай рідко спілкується з чесними людьми. А що він чує від тих, з ким спілкується, або що читає у звітах, які йому приносять, можна почути і від нього".

Деталі: За словами Зеленського, його зовсім не здивувало вторгнення Росії, проте він ніколи б не подумав про те, що воно буде настільки жорстоким по відношенню до цивільного населення.  

Пряма мова: "Якщо ви питаєте про вторгнення, то жодного сюрпризу. Якщо ви питаєте про жорстокість цього вторгнення, то це звісно неможливо сприйняти без шоку. Те, що вони роблять з цивільним населенням... Коли скидають авіабомби на житлові будинки або коли б’ють по житловим кварталам з реактивної артилерії – це неможливо зрозуміти. Це очевидний воєнні злочини".

Президент вважає, що російська влада здатна на все і готова піти на те, щоб знищити український народ.

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Пряма мова: "Якщо вони воюють реактивною артилерією проти дитячих садочків і крилатими ракетами проти житлових будинків, то вони можуть зробити взагалі все що завгодно. Просто знищити народ. Бували ж в історії приклади, коли намагались знищити або навіть знищували народи. Але вони цього не зможуть зробити. Україна і світ разом мають силу, щоб відбити це підле вторгнення".

Теми: ЗеленськийПутінРосіяУкраїна
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