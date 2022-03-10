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Путін хоче пошматувати Європу так само, як і Україну – Зеленський

Мазуренко Альона Четвер, 10 березня 2022, 23:43

Президент Володимир Зеленський вважає, що російська влада і президент РФ Володимир Путін прагне пошматувати Україну та країни Європи і відкрито про це заявляє.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю DIE ZEIT

Пряма мова: "А ви чули, що вони у Москві говорили останніми роками? Ви чули коли-небудь, щоб вони поважали Європу? Щоб вони визнавали Європу силою, з якою треба мати відносини на рівних і на основі міжнародного права?

Насправді, вони хочуть пошматувати Європу так само, як і Україну. Вони вже анонсують це.

Послухайте, що розповідають їхні пропагандисти. У них навіть у церквах бувають проповіді про підкорення інших держав. Молдови, Грузії, держав Балтії. Я впевнений, що є загроза і для Польщі.

Насправді, увесь континент у небезпеці, поки Росія має можливість нападати на іншу державу".

Теми: ПутінвійнаУкраїнаЄвропа
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