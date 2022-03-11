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Ворог обстріляв Миколаїв, минулося без жертв

Світлана КізіловаП'ятниця, 11 березня 2022, 22:27
скрин з відео

Російські загарбники відкрили вогонь по цивільних об'єктах міста Миколаїв, минулося без жертв.

Джерело: голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram, ДПСУ

Деталі: За словами Кіма, окупанти стріляють по місту з північно-східної сторони.

Пряма мова: "Хаотична стрілянина по цивільних об'єктах. Орки прикривають своє переміщення".

За попередніми даними, які наводить "Суспільне", під час обстрілів Миколаєва російськими окупаційними військами 11 березня один чоловік отримав осколкові поранення, три снаряди потрапили у житлові будинки, один влучив у котельню, і ще один - в автостоянку. В одному з кафе у місті виникла пожежа, також повідомляють про загоряння автомобіля.

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Пізніше Кім додав, що загиблих внаслідок обстрілу немає. 

"Слава богу, без жертв", - сказав він. 

Теми: Миколаїввійна
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