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Ворог обстріляв Миколаїв, минулося без жертв

Світлана КізіловаП'ятниця, 11 березня 2022, 21:27
Ворог обстріляв Миколаїв, минулося без жертв
скрин з відео

Російські загарбники відкрили вогонь по цивільних об'єктах міста Миколаїв, минулося без жертв.

Джерело: голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram, ДПСУ

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Деталі: За словами Кіма, окупанти стріляють по місту з північно-східної сторони.

Пряма мова: "Хаотична стрілянина по цивільних об'єктах. Орки прикривають своє переміщення".

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За попередніми даними, які наводить "Суспільне", під час обстрілів Миколаєва російськими окупаційними військами 11 березня один чоловік отримав осколкові поранення, три снаряди потрапили у житлові будинки, один влучив у котельню, і ще один - в автостоянку. В одному з кафе у місті виникла пожежа, також повідомляють про загоряння автомобіля.

Пізніше Кім додав, що загиблих внаслідок обстрілу немає. 

"Слава богу, без жертв", - сказав він. 

Теми: Миколаїввійна
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