Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден: Будемо захищати кожен дюйм території НАТО, але Третій світовій треба запобігти

П'ятниця, 11 березня 2022, 22:04

Президент США Джо Байден заявив, що війну з Росією його країна не буде вести на території України.

Джерело: заява Байдена у Білому домі.

Дослівно: "Для розуміння: ми подбаємо про те, щоб Україна мала зброю для захисту від вторгнення російських сил. Ми надішлемо гроші, їжу та допомогу для порятунку українського народу. І я буду вітати українських біженців. Ми повинні вітати їх тут з розпростертими обіймами, якщо вони потребують цього.

І ми збираємося надавати більше підтримки Україні. Ми будемо й надалі стояти пліч-опліч із нашими союзниками в Європі та надсилати безпомилковий меседж: ми будемо захищати кожен дюйм території НАТО з повною міццю об’єднаного й активізованого НАТО.

Ми не будемо вести війну проти Росії в Україні. Пряме протистояння між НАТО і Росією — це Третя світова війна, чого ми повинні намагатися запобігти.

Але ми вже знаємо, що війна Путіна проти України ніколи не буде для нього перемогою".

В іншій своїй заяві Байден також оголосив, що понад 12 000 американських військових було мобілізовано вздовж російського кордону для захисту країн НАТО.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: СШАНАТОРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

відео, оновленоЧерез обстріли у Харкові загорівся ринок "Барабашово", загинув рятувальник

70% росіян відчувають тривогу через соціально-економічну ситуацію – Forbes

Канцлер Шольц просить не обзивати і не бити росіян

Макрон заявив, що Франція має готуватися до "війни високої інтенсивності у Європі"

фото, відеоРосіяни обстріляли Святошинський район Києва: є загиблі, горить склад

Подоляк розповів про підготовку мирної угоди та зустрічі Путіна з Зеленським

Усі новини...
США
США надають Україні системи ППО на прохання Зеленського
Відмова від НАТО та звільнення захоплених після 24 лютого територій: ЗМІ розкрили деталі мирної угоди з РФ
Зеленський запропонував американцям створити новий союз
Останні новини
21:27
Понад 3800 людей вдалося евакуювати "гумкоридорами" за добу 
21:25
PayPal почав повноцінно працювати в Україні
21:18
Міненерго: є запит на українську електроенергію від ЄС
21:15
У Херсоні від обстрілів постраждали понад 70 будинків
21:12
відео, оновленоЧерез обстріли у Харкові загорівся ринок "Барабашово", загинув рятувальник
21:05
Італія готова відбудувати драмтеатр у Маріуполі
20:59
У Лондоні стартував благодійний аукціон на підтримку лікарні "Охматдит"
20:57
ЗСУ ліквідували полковника російського ВДВ з Костроми 
20:53
У Червоному Хресті пояснили, чому називають війну в Україні конфліктом
20:43
фото, відеоЛюди не можуть почати розбирати завали драмтеатру в Маріуполі через обстріл РФ
Усі новини...