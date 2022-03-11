США запроваджують санкції проти дружини і дорослих дітей Пєскова

У Державному департаменті США оголосили про запровадження санкцій проти дружини та дорослих дітей речника Кремля Дмітрія Пєскова.

Джерело: речник Держдепу США Нед Прайс

Деталі: Прайс не прояснив, що саме передбачає запроваджений пакет санкцій.

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Довідково: 54-річний Дмитро Пєсков має 5-х дітей: Сина Миколу від першого шлюбу з Анастасією Будьонною, дочку Єлизавету та синів Міка і Дені від другого шлюбу з Катериною Солоцинською та доньку Надію від нинішньої дружини, російської фігуристки Тетяни Навки.

Передісторія:

"Українська правда" дізналася, що молодший син Пєскова Дені живе в Парижі, попри те, що його батько потрапив під санкції Європейського Союзу 28 лютого через військовий напад Росії на Україну.

3 березня влада США запровадила санкції проти Пєскова. Його фінансові активи заморозили, а також він не зможе скористатися своїм майном. Більше того, його відключили від фінансової системи США. Зазвичай фінустанови решти країн світу уникають вести справи з підсанкційними особами, щоби не потрапити під обмеження з боку США, у свою чергу.